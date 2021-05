Fietsplezier, maar dan anders!

Best kans dat we ook komende maanden ons vakantie- en weekendvertier in eigen land zoeken. Een dag- of meerdaagse tocht in Nederland Fietsland is een goed idee. Of misschien stiekem toch de grens over? Sowieso is het een aanrader het nu eens nét even anders te proberen.

Volledig scherm © Robert van Weperen De fiets en de trein: een gouden combinatie, en te weinig mensen maken er gebruik van. Geen bestemming is dan te ver, geen fietstocht te lang; het stikt van de stations en stationnetjes in ons land. Een dagkaart voor de fiets kost 7,50 euro, aanschaf kan niet bij de automaat, alleen via de NS-app of online. Te gebruiken in de daluren: van 9.00 tot 16.00 en na 18.30 uur. En gedurende het hele weekend. Of huur een OV-fiets op het station waar je aankomt.

Wind mee?

Wordt het een onstuimig dagje? Laat dan de NS het werk doen en trein tegen de wind in. ook als je de e-bike pakt. omdat de wind in dit land voor 80 procent uit het zuidwesten komt, is bijvoorbeeld Leiden-Amsterdam een fijne optie, langs de LF2 (Landelijke Fietsroute, zie nederlandfietsland.nl). Of neem de LF9 als uitgangspunt voor de lijn Breda-Utrecht-Zwolle-Groningen.

Open jaw

Kies voor een route tussen twee treinstations, liefst in een streek waar je nog nooit bent geweest. Je reist vanaf vertrekpunt A naar B, fietst naar C en treint vanaf C naar A terug: dat heet open jaw. Aanraders voor B en C: Maastricht-Roermond (55 km), Feanwâlden-Winsum (35 km), Wolvega-Assen via het Fochteloërveen (51 km), Enkhuizen-Akkrum inclusief de veerboot vanaf Stavoren (48 km). Tussen B en C kun je natuurlijk ook bijvoorbeeld drie dagroutes plannen en overnachten in een fietsvriendelijk hotel of B&B. Ook voor overnachtingen kun je terecht op nederlandfietsland.nl.

Volledig scherm © Robert van Weperen

Toch de grens over

Stiekem denken we aan het buitenland. Het kan vermoedelijk met de bekende vrijwaringen of een certificaat (vaccinatie, testuitslag). Je kunt op de trein Amsterdam-Berlijn springen; die heeft een aparte wagon voor fietsen. Zo beleef je een internationaal avontuur door in bijvoorbeeld Bad Bentheim of Bad Oeynhausen uit te stappen, een paar etappes te doen en de trein weer in te gaan. Denk ook aan de talloze kort-grensverkeerlijntjes die je bijvoorbeeld van Arnhem naar Emmerich of van Heerlen naar Aken brengen. Vervolgens fiets je terug naar het veilige vaderland.

Volledig scherm In Duitsland weten ze hoe je fietsers blij maakt. Vaak helpt de conducteur bij het uitstappen. © Robert van Weperen

Bikepacking

Helemaal nieuw is het zogeheten bikepacking. Essentie: al je bagage mee op een fiets zonder bagagedrager. Je spullen stop je in tassen die met klittenband ‘koud’ aan het frame worden gebonden. dat scheelt kilo’s gewicht. Iris Lechner (26, Amsterdam) gaat met haar partner Jos de Haan (25, Amsterdam) deze Spartaanse variant op de fietsvakantie binnenkort proberen. Het plan is zo’n 125 kilometer per dag te fietsen en op campings te overnachten. ,,Ik ben benieuwd. Het is een rage, op mijn fietsclub SKITS hoorde ik enthousiaste verhalen. Het schijnt een machtig gevoel te zijn om álles bij je te hebben. Jos heeft het al eerder gedaan.’’ Iris gebruikt haar gewone racefiets. Tent, slaapzak, brandertje, keukenspul en slippers gaan mee. Een setje schone kleren. ,,Nee, voor gewone schoenen is geen plek.’’

Elektrische-bakfietstoer

Overweeg eens een vakantie met een elektrische bakfiets. Voor het gezin van Elsbeth Vermeulen en Oscar Hinze is het de ideale manier. Sowieso gebruikten ze voor hun werk en stadse ritjes altijd al uitsluitend twee elektrische Urban Arrows. Enkele jaren terug, tijdens een sabbatical, trapten ze met hun kinderen Beau en Lucy (toen 10 maanden en 3 jaar) op bakfietsen naar Zuid-Frankrijk, in vijftien weken tijd. Het beviel allemaal zo goed, dat ze sindsdien ook gewone vakanties per e-bakfiets doen. Elsbeth: ,,De kinderen zitten in de vakantie-bakfiets, in de andere gaan de kampeerspullen mee. We raakten snel verslaafd aan de vrijheid, je komt echt overal. Gemiddeld trappen wij zo’n 70 kilometer per dag. De kinderen vinden het superleuk.’’ Vorig jaar fietste het gezin door Engeland. ,,Inmiddels weten we hoe we de bagage zo licht mogelijk kunnen houden. Daardoor bevalt het nog eens extra goed.’’

Kijk voor meer informatie op bakfietsvakantie.nl.

Volledig scherm © Robert van Weperen

Apart leuk

Volledig scherm © Robert van Weperen Heleen van Wijnen (66, Oost-Souburg) fietst veel op Walcheren. ,,Af en toe doen we een spelletje. We gaan 1x rechts en 1x links of 2x rechts en 2x links. Zo weten we gewoon niet meer waar we zijn, terwijl we toch dichtbij huis zijn.” Gea van Veen (47, Ter Heijde aan Zee) maakte een wereldfietsreis door Nederland. ,,Ik reeg tientallen geografische namen aan elkaar die behalve buiten ook binnen ons land bestaan. Zoals Moskou, Zurich en Egypte in Friesland. Of De Krim, Engeland en Sahara in Overijssel.’’

Sandra Groenewold (48, Wijk bij Duurstede) fietst zo veel mogelijk langs water. ,,Bijvoorbeeld vanaf Wijk bij Duurstede langs de Lek naar Vianen. Brug over langs het Merwedekanaal naar Gorinchem. Terug langs de LF17 en de Linge weer naar Wijk bij Duurstede.’’

Leon Romeyn (67, Zoetermeer) heeft een tip: een fietstocht waarbij je zoveel mogelijk de vaste oeververbindingen mijdt door voor een veerpont te kiezen. ,,Op veerponten.nl staat een overzicht van 235 veerponten in Nederland die fietsers naar de overkant varen. Compleet met vaarschema, details over het veer en eventuele haltes.’’

Nachtfietsen

Volledig scherm © Robert van Weperen Avond- of nachtfietsen is een hallucinante belevenis. Fietsen terwijl de zon ondergaat: een sensatie. In het pikkedonker voelt de wereld anders aan. Tel de mix van inspanning en vermoeidheid erbij op: een nieuwe fietservaring. Inge Willems fietste met haar fietsmaatje ooit in hartje zomer van 23.00 uur tot 10.00 uur de volgende dag. Met extra verlichting op het stuur en veel water, krachtvoer en wat extra kleding als bagage. Ze deden een half rondje IJsselmeer van 160 kilometer. Vanuit Amsterdam naar Enkhuizen. Dan over de dijk tot Hoorn en dan weer terug richting Amsterdam. ,,Over de Markerwaarddijk, dwars door de nacht. Er was overal water, het werd aangenaam spooky. Na Volendam viel ik van vermoeidheid bijna van de fiets. In de volle zon kwamen we elf uur later terug in Amsterdam. Ik was kapot, maar we hebben het er nog steeds over hoe bijzonder dat was.’’

Weekje op de vouwfiets

Volledig scherm © Robert van Weperen Vormgever Paul (51, wil alleen met voornaam in de krant) combineert zijn licht bepakte Brompton-vouwfiets graag met trein, bus en boot. ,,Voor mij is dat de meest ontspannen en vrije vorm van een fiets vakantie. Ook omdat ik minimaal bagage meeneem. Een pinpas, schoon ondergoed, wat warms, toiletspullen, een camera, een wegenkaart en een boek. Dat is genoeg om een weekje door Nederland, Frankrijk of Duitsland te reizen. Niemand houdt mij tegen.’’

Met de pakezel op wereldreis

Als we weer internationaal mogen reizen, kan de vouwfietstrip er een tandje bij krijgen. Die fiets is te combineren met rolkoffer, vliegtuig, trein en bus, wist de auteur van dit verhaal. Hij begon met ritjes per trein – en Brompton – door Nederland. Later ontdekte hij dat de vouwfiets ook een uitkomst was bij stadse tripjes door Berlijn, Bangkok, New York. Met als bijvangst dat een stad zich supersnel blootgaf en de verkenning completer werd. Je sloeg niks over, zoals in een metro of taxi: het voelde alsof je ‘erbij hoorde’. Als het tegenzat was er het OV; daar stapte je zo weer in.

Volledig scherm © -- Hij kwam op het idee de Brompton als pakezel in te zetten. Formule: tijdens de vlieg-, trein- of busreis verdwijnt de vouwfiets in een hoge doos, die het bagageruim in gaat. De overige spullen gaan mee in rolkoffer en stuurtas. Geland, of aangekomen bij het trein- of busstation, haal je de vouwfiets tevoorschijn. De rolkoffer gaat nu in de doos die achter op de fiets komt te staan, handig vastgesnoerd met sjorbanden.

Breznjev

In de Oekraïne ging hij het experiment aan. Met een open-jawticket (heen naar Charkow, terug uit Kiev) bleef er 1000 kilometer over om te overbruggen, met tussenstops in Dnipro en Poltava. Met het OV kwam je in de Oekraïne overal. Per vouwfiets ging het van de plek van aankomst naar de Airbnb in een Brezjnev-flat. Of naar een bus- of treinstation voor de volgende bestemming. Alles lukte! Met als grootste winst 24 uur per dag een fiets ‘op afroep’ beschikbaar, om straten, parken en musea te verkennen. Onafhankelijk van iedereen. Later deed hij hetzelfde in Iran en Roemenië.

De vouwfiets kan mee met Thalys, Eurostar of ICE, mits in een tas. Tip: gaat je fiets mee in het vliegtuig, zeg dan dat je fietsonderdelen vervoert. Dat kan geld schelen.

