File rukt op naar zuiden en oosten in 2019: kijk hier waar

Het was in de eerste drie maanden van 2019 drukker op de weg dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hoewel het echte winterweer uitbleef in januari, februari en maart, moesten automobilisten toch vaker achteraan sluiten in de file.

De filezwaarte, de lengte van een file vermenigvuldigd met de duur, steeg met 7 procent, blijkt uit cijfers die ANWB dinsdag bekend heeft gemaakt. Op de heenweg in de ochtend nemen de files harder toe dan op de terugweg in de middag. In de ochtendspits nam de filezwaarte met 13 procent toe, tegen ruim 8 procent in de avondspits. Vooral in februari ondervond het verkeer fors meer hinder in vergelijking met vorig jaar.

Breda-Rotterdam

De A16 van Breda naar Rotterdam staat op de eerste plaats in de file top 10 van de ANWB. De cijfers laten zien dat het fileprobleem zich steeds meer in de regio voordoet. Zo nam de filezwaarte in het oosten en zuiden van het land afgelopen drie maanden fors meer toe in vergelijking met de provincies in de Randstad. De file top 10 toont ook steeds meer knelpunten in deze regio’s.

File top 10 ochtendspits eerste drie maanden van 2019 1. A16 Breda -> Rotterdam bij knooppunt Zonzeel - Dordrecht, één van de twee grootste stijgers (stond in 2018 nog op plek 6). 2. A27 Breda -> Utrecht ter hoogte van Geertruidenberg - Gorinchem (stijgt van nummer 3 naar 2). 3. A2 Maastricht -> Eindhoven tussen Budel en Valkenswaard, de andere grote stijger uit dit lijstje (stond vorig jaar nog op plek 8). 4. A1 Apeldoorn -> Amsterdam bij Voorthuizen - Amersfoort, eindigt wederom op 4 in de file top 10. 5. A58 Tilburg -> Eindhoven ter hoogte van Moergestel - Oirschot, zak drie plaatsen (van plek 2). 6. A27 Breda -> Utrecht bij Lexmond is een nieuwkomer in de toptien en staat in één klap op 6. 7. A67 Venlo -> Eindhoven bij Someren - Geldrop (stond op nummer 9). 8. A50 Arnhem - Eindhoven tussen knooppunt Valburg - knooppunt Bankhoef (was vorig jaar nog vijfde). 9. A4 Den Haag -> Amsterdam bij Leidschendam - Zoeterwoude is de grootste daler (komt van de nummer 1 positie). 10. A4 Amsterdam -> Den Haag bij Roelofarendsveen - Zoeterwoude is ook nieuw in de top 10.

Winterweer

Echt winters weer was het niet in de eerste drie maanden van 2019, op een paar dagen na en die zorgden wel voor veel drukte. De drukste dag was dinsdag 22 januari toen sneeuwval en gladheid in de oostelijke helft van het land leidden tot grote verkeershinder. Het verkeer kwam daar volledig tot stilstand met een filerecord van maar liefst 2287 kilometer tot gevolg. Verraderlijke ijzel in het noorden van het land zorgde op vrijdag 25 januari voor tientallen ongelukken en veel verkeershinder op de wegen in Friesland en Groningen.

Tegenactie Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat vanaf deze maand bergers strategisch positioneren in het land tijdens de ochtend- en avondspits, zodat ze sneller na een ongeluk ter plekke kunnen zijn om een voertuig te bergen. Daardoor is de weg sneller vrij en is er minder oponthoud voor overig verkeer, wat naar verwachting zal leiden tot minder files.

