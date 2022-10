Filespook is terug: in september was het drukker op de weg dan vóór corona

Léon (22) rijdt van training naar huis als op A50 plots een ‘groot beest’ opduikt: ‘Ontwijken kon niet’

Léon Mak (22) kreeg maandagavond de schrik van zijn leven. Hij was onderweg naar zijn huis in Heerde toen op de A50 bij Vaassen ineens een ‘groot beest’ de weg op schoot. Seconden later zat de geschokte Mak met trillende handen en een gebarsten voorruit te verwerken wat ‘m net overkwam.

5 oktober