Filmpje van ‘Jeep’ die door het ijs zakt in Friesland gaat viral

Mijn Allessie Jack is gek op zijn ‘vervloekte’ Volkswagen­bus­je: ‘Liever een ster in mijn voorruit dan op mijn motorkap’

17:00 Als de vader van Jack Groeneveld (62) nog in leven was dan zou hij het hoofd hebben geschud om de Volkswagen T2 van zijn zoon. Met zijn eigen VW-bussen had hij altijd pech. Een voorgeschiedenis die de volgende generatie heeft onthouden en wijselijk naast zich neer heeft gelegd. Jack vertelt over zijn auto in de rubriek Mijn Allessie.