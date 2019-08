Flitscamera's gaan automatisch lawaaiige sportwagens bekeuren

De nieuwe geluidscamera's worden niet alleen gebruikt om de overlast van de lawaaiige motoren terug te dringen, maar ook om te voorkomen dat de eigenaren van deze auto's gevaarlijk rijden. Veel straten in Londen worden vaak gebruikt als racebanen door rijke supercar-eigenaren die pronken met hun dure auto's. Vaak gaat het om miljonairs uit het Midden-Oosten die hun supersportwagens over laten brengen naar Londen.

De roep om de camera's werd heviger nadat een eigenaar van een snelle Audi Q7 in Londen onlangs de controle over zijn auto verloor en vervolgens met hoge snelheid elf auto's ramde, waaronder een Porsche, Bentley en een McLaren. De stadsdeelraden van Kensington en Chelsea hebben de regering gevraagd of de districten kunnen worden opgenomen in een Britse proef met de nieuwe geluidscamera’s die sinds kort loopt. Als de proeven succesvol zijn, kan het systeem in heel Groot-Brittannië worden uitgerold.