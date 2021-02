Flitsmeister nu ook in Android Auto beschikbaar

Via de Flitsmeister-website kunnen Android-gebruikers zich aanmelden voor de bètaversie van de app. Als die eenmaal is binnengehaald via de Google Play Store, is het mogelijk om Flitsmeister op het dashboard te tonen door de telefoon aan te sluiten via USB of bluetooth. De Android Auto-versie laat gebruikers navigeren en toont net als de reguliere app waarschuwingen voor flitsers, flitspalen en trajectcontroles.