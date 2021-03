Ford Fiesta krijgt grondige facelift

De huidige generatie Fiesta werd eind 2016 aan de wereld voorgesteld en daarmee is de kleine broer van de Focus binnen de Ford-familie niet bepaald het jongste model. Ford bereidt een facelift voor waarmee de Fiesta weer tegen zijn veelal jongere concurrenten moet kunnen opboksen. Auto’s als de huidige generatie Hyundai i20, Kia Rio, Volkswagen Polo en Toyota Yaris werden immers recenter uitgebracht. In de verkoopstatistieken lijkt dat overigens niet uit te maken, Ford had in februari met de Fiesta de populairste personenauto van ons land in handen.

De vernieuwde Ford Fiesta op deze foto’s hangt nog zeer fanatiek in de camouflageplakkers. Wel valt al te zeggen dat de Ford Fiesta op de snijtafel een compleet nieuwe set koplampen krijgt aangemeten. De nieuwe koplampen zijn een stuk platter dan de grote huidige exemplaren. Ford past de grille en het bumperwerk aan en geeft de hatchback ook een nieuw ontworpen motorkap. De achterlichten zijn voor het grootste deel nog bedekt met stickerwerk, al ligt het voor de hand dat de Fiesta nieuwe achterlichtunits krijgt met net als die bij de jongere Focus aan de bovenkant een uitloper die de achterklep in duikt. Bij het huidige model zit er slechts een kleine uitloper in het midden van het achterlicht.

Autoweek, dat de facelift aankondigt, verwacht niet dat Ford een plug-in hybride aandrijflijn of een elektrische aandrijflijn naar de Fiesta brengt. De Ford Fiesta is momenteel al leverbaar met 48v mild-hybride aandrijflijnen en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. In ieder geval tot 2026, het jaar waarin Ford alle personenauto’s die het in Europa levert zegt te willen voorzien van een elektrische of plug-in hybride aandrijflijn. Vanaf 2030 levert Ford in Europa alleen nog volledig elektrische personenauto’s. Dat gaat de huidige generatie Fiesta in ieder geval niet meer meemaken. Kijk overigens niet gek op als Ford de vernieuwde Fiesta straks aanduidt als een nieuwe generatie. Bij eerder grondige facelifts van de Fiesta, maar ook bij de Escort en Mondeo, trok Ford maar wat graag een nieuwe ‘Mk’-aanduiding uit de kast. De vernieuwde Ford Fiesta wordt nog dit jaar in Nederland verwacht.

Volledig scherm De vernieuwde Fiesta is waarschijnlijk nog dit jaar te koop © Autoweek