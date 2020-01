Ford Puma: compacte SUV die eindelijk een serieus alternatief is

Eigenlijk maakte Ford in 2014 een valse start, toen het met de EcoSport het segment van de compacte SUV betrad. Het in Brazilië ontwikkelde en in India gebouwde model was ondanks zijn Europese EcoBoost-motor niet opgewassen tegen de gevestigde orde. Ook na de diverse facelifts en verbeteringsrondes werd de EcoSport nooit een serieuze optie voor de kritische automobilist die in dit lucratieve deel van de automarkt shopte. Met de nieuwe Puma moet de koper van de compacte SUV zijn weg naar de Ford-dealer wél vinden. Inmiddels staat de auto klaar voor een proefrit.

De Ford Puma wordt in tal van motorvarianten gebouwd, maar de Nederlandse importeur houdt het bij twee versies van de bekende 1,0-liter EcoBoost-turbomotor. In beide gevallen zorgt een 48-volt startgenerator voor een elektrisch, brandstofbesparend zetje in de rug, waardoor de driecilinder door het leven gaat als Mild Hybrid. Er is keuze uit een vermogen van 125 of 155 pk. Berekend naar de WLTP-normering neemt de Ford Puma genoegen met 5,4 (125 pk) tot 5,5 liter benzine (155 pk) op 100 kilometer. Onder Nederlandse omstandigheden – waarbij de maximumsnelheid op de snelweg binnenkort nog maar 100 km/u bedraagt – lijkt een dergelijk verbruik beslist geen utopie. Met de Mild Hybrid-technologie is het trouwens niet mogelijk om volledig op stroom te rijden.

Geen prijspakker, wel zeer compleet

De prijslijst van de Ford Puma is in eerste instantie even schrikken. Instappen kan vanaf 26.900 euro, en dat is aanzienlijk méér dan de basisversies van concurrerende modellen als de Renault Captur, Seat Arona en Peugeot 2008 kosten. Als verweer kan Ford aandragen dat de Puma wel is voorzien van een 125 pk sterke motor, en dat de standaard Titanium-uitvoering behoorlijk compleet is. Led-koplampen, verkeersbordherkenning, cruisecontrol, een spoorassistent, dodehoekwaarschuwing, DAB+ digitale radio-ontvangst met Apple CarPlay en Android Auto, navigatie, 17-inch lichtmetalen wielen, een grootlichtassistent, stoelen met lendensteun en massagefunctie, het zit er allemaal standaard op.

Kies je voor 1150 euro extra de ST-Line, dan wordt de Puma wat sportiever aangekleed – maar dien je de stoelmassage wel in te leveren. Nog meer lekkers krijg je met de X-upgrades van beide uitrustingsvarianten, waarbij de wielen nog een maatje groter zijn en je een audiosysteem van Bang & Olufsen krijgt.

Douchecabine

Met zijn grote amandelvormige koplampen die boven op de neus zijn gelegd, is de Ford Puma een guitige verschijning, die wel wat weg heeft van de Jaguar E-Pace. Opvallend is dat de belijning van de carrosserie achter de voorwielen elegant omlaag is getrokken, zoals ook de daklijn vloeiend afloopt. Dat laatste doet het ergste vrezen voor de beschikbare binnenruimte, maar op voorwaarde dat een glazen panoramadak ontbreekt, is het op de achterbank van de Ford Puma best uit te houden. Doordat Ford de bandenreparatieset en de EHBO-kit onder de bijrijdersstoel heeft geplaatst, kon de loze ruimte onder de laadvloer handig worden opgevuld met een 80 liter grote kunststof box waarin je gemakkelijk twee sporttassen of je vuile goed na een modderige mountainbike-trip kwijt kunt. Desnoods gebruik je de box als douchecabine voor de hond, want dankzij een draaibare stop in de bodem laat je het water er zo weer uitlopen. De Ford Puma heeft een laadvolume van 456 liter, waarmee de auto zich kan meten met de Volkswagen T-Cross.

Comfort vermengd met dynamiek

De Ford Puma deelt zijn bodempartij met de Fiesta, en dat is een prettige gedachte. Wel gingen de maatvoeringen van het platform op de schop. Zo heeft de Puma een 9,5 centimeter langere wielbasis. Uiteraard werd ook de afstemming van de wielophanging aangepast op de grotere en zwaardere Puma. Zoals we van Ford gewend zijn, biedt de auto een prachtige combinatie van veercomfort en dynamiek. Je kunt heerlijk ontspannen over de snelweg cruisen, maar ook de mouwen opstropen voor een potje stoeien over een bochtige weg. Voor een compacte SUV biedt de Ford Puma bovengemiddeld veel rijplezier.

Volledig scherm © Ford

In beide vermogensvarianten levert de EcoBoost-motor meer dan acceptabele prestaties. Volg je de adviezen van de schakelindicator in het instrumentarium strikt op, en laat je de motor niet boven de 2000 toeren per minuut komen, dan word je blootgesteld aan hinderlijke trillingen die de driecilinder onder belasting op de carrosserie overbrengt. Pas wanneer de toerenteller meer dan 2000 tpm aangeeft, verdwijnen deze trillingen weer naar de achtergrond.

Gevoelsmatig heeft de motor met 125 pk wat minder last van deze onhebbelijkheid dan de krachtigere versie met 155 pk, zoals hij ook zijn krachten wat vloeiender opbouwt. Van de inmenging van de 48-volt startgenerator, die tot 50 newtonmeter trekkracht kan leveren, merk je onderweg nagenoeg niets. Alleen bij het afremmen op de motor voel je soms wat verschil in vertraging, die bij regeneratie van de rem-energie wat sterker is dan bij een volle accu.

Het aanbod aan compacte SUV’s is groot, maar de nieuwe Puma komt beslist sterker uit de startblokken dan de Ford EcoSport in 2014. De auto heeft een onderscheidend uiterlijk, bovengemiddeld goede rijeigenschappen en voor de gevraagde prijs krijg je een prettig presterende auto, die ook nog eens riant in zijn standaardtoebehoren zit. De nieuwe Ford Puma staat per direct bij de Nederlandse dealers.

