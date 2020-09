Ford-rijder mist bocht en vliegt tientallen meters door de lucht

Automobi­list krijgt black-out in auto en ‘vliegt met vier wielen door de lucht’

31 maart Een automobilist is vroeg op de avond zwaargewond geraakt nadat hij met zijn wagen over een zogenoemd biggenruggetje reed op de Heenweg in ‘s-Gravenzande. Een tegemoetkomende auto wist hem te stoppen, zodat hij niet in de sloot belandde. Vermoedelijk had de man een black-out.