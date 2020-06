Forse boetes voor filmende automobilisten bij ravage op A1: ‘Echt respectloos’

Video Universi­teit Twente presen­teert nieuwe waterstof­au­to

14:45 ‘Aurora 3’ is de naam van de nieuwe door het Green Team Twente van de UT gebouwde waterstofauto, die maandagmiddag via een online presentatie werd getoond. Een auto die nog beter is dan die waarmee de UT vorig jaar Europees-en wereldkampioen werd, zegt het team.