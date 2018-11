Frans wetsvoorstel voor 150 km/u op de Autoroute

Zeventien Franse parlementsleden van het departement Oise hebben een wetsvoorstel ingediend om de maximumsnelheid te verhogen tot 150 km/u op autosnelwegen met drie of meer rijstroken. Volgens hen is een bestuurder alerter bij 150 km/u, wat het risico van slaperigheid vermindert. De parlementsleden wijzen erop dat de meeste ongevallen worden veroorzaakt door onoplettendheid achter het stuur.

Ook de snelheidsbeperking van 90 naar 80 km/u op de nationale wegen is de heren van het departement een doorn in het oog en volgens hen uitsluitend ingevoerd om de staatskas te spekken. Zij willen de maatregel terugdraaien, zodat overal weer 90 km/u gereden kan worden. De heren verwijzen naar Oostenrijk, dat sinds 1 augustus experimenteert met 140 km/u op de snelwegen in plaats van 130 km/u, en naar Duitsland, waar op de Autobahn hele stukken zijn zonder maximumsnelheid.