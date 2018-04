Fransman gaat 50.000 kilometer rijden op zonne-energie in oude VW-bus

Hoe de natte au­to­ma­ti­se­rings­droom van Elon Musk een ware nachtmerrie lijkt te worden

29 maart De aandelenkoers van Tesla daalde de afgelopen dagen flink. Reden: zorgen over de achterblijvende productie van de Model 3 en een fataal ongeval, mogelijk toen de autopiloot was ingeschakeld. Experts waarschuwen nu; de drang van Elon Musk om te automatiseren is ook de nagel aan zijn doodskist.