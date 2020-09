Fun-auto Moke keert terug in minimale aantallen

Moke International, het Britse bedrijf dat nu eigenaar is van de handelsnaam Moke, heeft aangekondigd een gelimiteerd aantal van de iconische auto's op de markt te brengen. De auto's gaan 20.000 pond per stuk kosten (22.000 euro) exclusief belastingen.

Het aantal van 56 is niet toevallig gekozen. Het verwijst naar het geboortejaar van het autootje, dat in de jaren 60 op de markt kwam als recreatievoertuig na mislukte pogingen om het aan het Britse leger te slijten als lichtgewicht militair voertuig.

Onder de motorkap bevindt zich een 66 pk sterke 1,1-liter viercilinder benzinemotor, waarmee een snelheid van 110 km/u mogelijk is. Het blok is gekoppeld aan een automatische vierversnellingsbak. Een handbak is als optie leverbaar. Er is keuze uit 14 kleuren en je krijgt er een stoffen kap bij voor als je in een stortbui terechtkomt.