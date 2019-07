Gaan remlichten ook aan als je het gaspedaal loslaat?

Zin in de vakantie? Het wordt leuk én krankzin­nig druk

5 juli De zwarte zaterdagen genoteerd? Die nieuwe tent al een keer opgezet in het plantsoen? De schakelklokken die inbrekers buiten moeten houden ingesteld? Het is vakantie! Met 12 miljoen landgenoten rijden en vliegen we alle kanten op. Zo zien onze vrije dagen eruit.