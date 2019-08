Gaat deze opgevoerde Kever vandaag 20 miljoen opleveren?

Er zijn er ooit drie van gemaakt en er is er slechts één over en dus zou de Porsche-fabriek de auto graag zelf willen hebben. Maar de kans is groot dat een van de rijkere Porsche-verzamelaars er vandoor gaat met de trofee. Jan Koum bijvoorbeeld, een van de twee oprichters van WhatsApp en eigenaar van meer dan 100 bijzondere Porsches, kan voor deze auto vast wel een paar miljoen missen van de 9,5 miljard die hij opstreek toen hij WhatsApp verkocht aan Facebook.

De Type 64 werd gebouwd in de jaren 30. Het model was gebaseerd op de eerste Kever, die besteld werd bij Porsche door het nazi-regime. Er werden drie Type 64’s gebouwd in die tijd en het model dat nu wordt verkocht moest in eerste instantie deelnemen aan de race Berlijn-Rome in september 1939. Daartoe werd de motor opgevoerd tot maar liefst 32 pk. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ging de race uiteraard niet door. Het bijzondere is dat dit het enige exemplaar is dat de oorlog heeft overleefd.