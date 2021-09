Gat in de markt: Carlijn (23) verkoopt comfortabele autostoelen voor honden

Het is een bekend probleem voor hondenbezitters. Een autorit met het huisdier kan leiden tot veel angst, onverwachte bewegingen en gepiep. Carlijn zag het met eigen ogen bij de hond van haar moeder en besloot er wat tegen te doen.



,,Ik ging kijken wat er al is, maar dat viel tegen”, vertelt de Amersfoortse. ,,Er zijn wel autostoelen voor honden, maar die zijn meestal niet van goede materialen en dus niet duurzaam. Ik zag mijn kans dat op een luxere en toekomstbestendigere manier aan te pakken. Een luxe hondenmerk met producten, speciaal voor de problemen waar honden in een auto last van kunnen hebben, zoals angst en wagenziekte.”