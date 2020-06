Geen enkele auto levert meer G-krachten dan deze Nederlandse supersportwagen

Het Nederlandse sportwagenmerk Donkervoort heeft een lichte en supersnelle sportwagen geproduceerd. Volgens het in Lelystad gevestigde bedrijf, is de D8 GTO-JD70 de eerste personenauto ter wereld die met 2G door de bocht kan.

Volgens Donkervoort is het intrappen van het gaspedaal van de nieuwe sportwagen tot je 200 km/u rijdt net zo opwindend als de ruimte ingeschoten worden met een Apollo-raket. De sprint tot 200 km/u duurt in de Donkervoort acht seconden. De raket legt in die tijd 20 meter per seconde af, maar de kanonskogel uit de polder verplaatst zich dan al met 56 meter per seconde, zo meldt Donkervoort in een persbericht.

Donkervoort D8 GTO-JD70

De officiële 0-200 km/u tijd is zelfs 7,7 seconden. De sprint van 0-100 km/u is met 2,7 seconden ook ronduit indrukwekkend, evenals de topsnelheid van 280 km/u Dat komt deels door het beperkte gewicht van de Donkervoort. Meer dan 95 procent van de carrosserie is gemaakt van koolstofvezel, waardoor de auto slechts 680 kilogram weegt. Tel daarbij op dat de motor 415 pk sterk is en je weet dat je rijden met deze auto veel weg heeft van horizontaal bungeejumpen. Dankzij de speciale banden en hightech wielophanging krijgen je nekspieren krachten tot 2G te verduren. Volgens Donkervoort kan geen enkele andere personenauto dat.

Donkervoort D8 GTO-JD70