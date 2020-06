‘Geen geld meer voor je autoverzekering? Kom in actie!’

Wanneer het door financiële problemen niet lukt om de maandelijkse premie voor je autoverzekering op tijd te betalen, kan dat voor vervelende en langdurige gevolgen zorgen. Daarvoor waarschuwt de vergelijkings- en adviessite Independer. Een automobilist die zijn premie niet betaalt, kan uiteindelijk te maken krijgen met een opgeschorte autoverzekering. Vanaf dat moment ben je strafbaar als je toch achter het stuur kruipt en niet verzekerd als je onverhoopt schade of letsel veroorzaakt.

,,De effecten van zo’n royement kunnen je nog lang najagen”, legt Eelko van Dijk, expert autoverzekeringen bij Independer uit. ,,Om te beginnen kun je een boete krijgen van 400 euro als je auto onverzekerd is. De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en de politie kunnen in een systeem zien welke auto verzekerd is en boetes uitdelen aan eigenaren die geen geldende verzekering hebben. Trouwens, het rijden in een onverzekerde auto in het buitenland is ook verboden. Ga je toch de weg op en veroorzaak je schade? Dan zal de verzekeraar de kosten op jou verhalen, en die bedragen zijn veelal hoger dan de kosten van je maandpremie.”

Bovendien, stelt Van Dijk, wordt het afsluiten van een nieuwe verzekering een stuk lastiger wanneer je eenmaal te boek staat als wanbetaler. ,,Als je verzekering ooit beëindigd is, bijvoorbeeld omdat je niet betaald hebt, ben je tot wel vijf jaar later verplicht om dat te melden aan je nieuwe verzekeraar. Die zitten vaak niet om wanbetalers te springen dus wordt het afsluiten van een nieuwe polis een stuk lastiger. Dat geldt trouwens niet alleen voor een autoverzekering, maar ook voor bijvoorbeeld een woonhuis- of inboedelverzekering.”

Volledig scherm Na een royement kan het een stuk lastiger zijn om een nieuwe verzekering af te sluiten. © Rob Engelaar

Bezuinigen

Het is onduidelijk of de huidige economische situatie, waarbij meer mensen geldzorgen hebben als gevolg van de coronacrisis, zorgt voor meer problemen met verzekeringsachterstanden. Het Verbond van Verzekeraars houdt geen exacte cijfers bij per branche, maar woordvoerder Paul Koopman heeft niet de indruk dat het aantal onverzekerde auto’s sterk toeneemt: ,,Blijkbaar zijn de auto en de autoverzekering niet de eerste zaken waar mensen op bezuinigen bij financiële problemen.”

Ook bij de verschillende verzekeraars en Independer loopt het momenteel nog niet storm met meldingen over betalingsproblemen. Maar wat moet je doen als je toch in geldnood raakt? Eelko van Dijk van Independer: ,,Om te beginnen heb je redelijk wat tijd om de betaling alsnog te voldoen: als je de maandelijkse betaling mist, heb je nog 30 dagen om dit recht te zetten. Bovendien is je verzekeraar verplicht om je een herinnering te sturen. Vaak zie je het einde van die respijttermijn wel aankomen en heb je tijd om erger te voorkomen.”

Als je toch ziet aankomen dat je de premie niet kunt betalen, kun je jouw auto laten schorsen bij de RDW. Van Dijk: ,,Voor een geschorste auto hoef je geen verzekeringspremie te betalen. Je moet dan alleen wel zorgen dat de auto op eigen terrein staat: hij mag niet op de openbare weg komen en je mag dus ook niet met je auto rijden, maar het kan voorkomen dat je in langdurige problemen komt.”

Volledig scherm Een geschorste auto mag niet op de openbare weg staan. © Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Niet de enige

Verder adviseert Independer vooral om contact te zoeken met je verzekeraar wanneer het financieel even tegen zit. ,,Ons beste advies is: blijf in gesprek met je verzekeraar en laat het niet escaleren. We zien dat een aantal verzekeraars zich heeft voorbereid op klanten met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis, waarbij ze coulanter omgaan met betalingsachterstanden. De soort coulanceregeling – bijvoorbeeld uitstel van betaling – verschilt per verzekeraar, op onze site hebben we je een actueel overzicht gemaakt.”