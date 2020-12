Geen zin om te krabben? Simpelste trucje tegen bevroren ruit werkt nog altijd het best

Kerstboom met de auto vervoeren? Zo gaat het gemakkelij­ker én veiliger

7 december Je ziet automobilisten er deze dagen soms flink mee worstelen: het is nog niet zo eenvoudig om een kerstboom met de auto te vervoeren. Zo'n boom is groot, onhandig te verplaatsen, hij verliest naalden en is bovendien wat plakkerig door de hars. Vijf tips om het gevaarte veilig en boetevrij thuis te krijgen.