Geïmporteerde klassieker blijkt gevuld met gigantische hoeveelheid drugs

In Australië zijn vier mannen aangehouden nadat ze werden betrapt tijdens het leeghalen van een klassieke Bentley S2 uit 1960. Er zat voor ruim 100 miljoen dollar aan illegale drugs verstopt in de auto.

De drugshandel in Australië is bijzonder lucratief. De prijzen voor drugs zijn hoog, aangezien Australië feitelijk een groot eiland is met weinig ingangen voor smokkelaars. En dus proberen ze op creatieve wijze verdovende middelen als cocaïne en xtc het land binnen te smokkelen, bijvoorbeeld via klassieke auto's.

Agenten besloten op basis van onderzoek een zeecontainer nader te bekijken, die volgens de douaneverklaring een klassieke Bentley bevatte. De container was per vrachtschip vanuit Canada verscheept en arriveerde in Port Botany in New South Wales. Nadat deze met röntgenapparatuur was gecontroleerd, openden agenten de container en zagen inderdaad een klassieke Bentley.

De klassieke Bentley werd ingezet als lokaas

Achter de koplampen van het voertuig vonden de agenten drugs en daardoor besloten ze de auto verder te ontmantelen. Er zat 165 kilo methamfetamine en 66 kilo cocaïne verborgen in het voertuig. Nadat alle drugs waren verwijderd, zetten ze de auto weer in elkaar en lieten de container doorgaan naar zijn nieuwe eigenaar in Sydney.

De politie deed vervolgens een inval in het huis van de vermeende klassiekerliefhebbers. Twee mannen waren al begonnen om de auto uit elkaar te halen. Politiefoto’s van de arrestatie tonen een verwijderde koplamp en wiel. Twee mannen van 22 en 23 werden gearresteerd. Het lot van de klassieke Bentley S2, met een geschatte waarde van tussen de 40.000 en 100.000 euro, is onduidelijk.

