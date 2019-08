Gejat of geniaal? De wederopstanding van sportwagenmerk De Tomaso

De wederopstanding van sportwagenmerk De Tomaso is spectaculair. Niet alleen omdat de comebackauto een van de meest verfijnde sportwagenontwerpen van de laatste tien jaar is, maar ook omdat vóór de officiële lancering al een rechtszaak wegens plagiaat is aangespannen.

Plotseling was het nieuwe ontwerp er; met blinkende koperkleurige wielen en wulpse, vloeiende lijnen, ogenschijnlijk zo van een raceposter uit de jaren zestig gevallen. Dankzij zijn perfecte proporties, gestrekte lijnen en banden waarvoor talloze rubberbomen moesten bloeden, is de De Tomaso P 72 een auto die het hart van menig autoliefhebber sneller doet kloppen.



Het is een hedendaagse klassieker met tijdloze vormgeving, een auto die aan alle kanten de uitstraling biedt van een Le Mans-auto uit de jaren zestig. Het interieur is helemaal prachtig met zijn gepolijste koper, de diamantvormige patronen en prachtige instrumentarium en versnellingspook.

De beeldschone P72 komt uit de koker van de 27-jarige zakenman Norman Choi uit Hongkong. Hij is van mening dat de huidige turbo- en hybride-exoten allemaal rijden als een Toyota Prius en dus besloot hij enkele jaren geleden zijn eigen hypercar te ontwerpen. Zijn eerste auto was de Apollo Intensa Emozione: een GT1-raceauto met 12 cilinders en een prijskaartje van 2,1 miljoen euro exclusief belastingen. Het merk nam daartoe de rokende puinhopen over van het ter ziele gegane Duitse supersportwagenbedrijf Gumpert. Nu is er dus de nieuwe P72 die losjes is gebaseerd op de Apollo, maar dan met klassieke lijnen en een ander motorblok.

De P72 is volgens Choi de spirituele opvolger van de De Tomaso P70, die begin jaren zestig door oprichter Alejandro de Tomaso en Carroll Shelby werd ontwikkeld. De auto wordt gebouwd in een oplage van 72 exemplaren. De P72 bestaat voor een belangrijk deel uit koolstofvezel. Over de motor doet De Tomaso nog geheimzinnig. Wel is bekend dat er een atmosferische V8 of V12 in de P72 komt te zitten en dat er een handbak in komt. De Tomaso zegt momenteel in gesprek te zijn met een motorenfabrikant over de levering van de betreffende krachtbron. Er wordt gefluisterd dat dit Ford is en dat er dus een V8 in komt.

Sinds 2014 werd er in het diepste geheim gewerkt aan deze auto, die volgens de ontwerpers recht moet doen aan de nalatenschap van de in 2003 overleden grondlegger Alejandro de Tomaso. Voor het ontwikkelingswerk krijgen de makers hulp van HWA, het motorsportbedrijf van Hans Werner Aufrecht. Hij is beter bekend als de ‘A’ uit AMG, het tuningbedrijf van Mercedes-Benz. De hergeboorte van het merk komt op een historisch verantwoord moment; het is precies 60 jaar geleden dat Alejandro de Tomaso zijn eerste sportwagen presenteerde.

De Tomaso werd in 1959 opgericht door de coureur en visionair. Bij het grote publiek is het merk voornamelijk bekend dankzij de succesvolle Pantera. Toch is dit model slechts een van de talloze hoogtepunten uit de rijke merkhistorie. De Tomaso ontwikkelde als een van de eerste makers ter wereld straatauto’s met een middenmotor. Samen met Dallara ontwikkelde hij Formule 1-auto’s voor Frank Williams. Daarnaast bouwde hij een industrieel conglomeraat met daarin merken als Ghia, Innocenti, Vignale, Moto Guzzi en Benelli. Ook was hij eigenaar van Maserati in de periode 1975 tot 1993.

Gelijkenissen

Sinds het overlijden van Alejandro in 2003 leidde zijn eigen merk een slapend bestaan. De geest van het merk is echter altijd levend gehouden, met dank aan de internationale gemeenschap van De Tomaso-liefhebbers. Zij waren vermoedelijk nogal in de war toen bleek dat de nieuwe De Tomaso niet alleen heel erg mooi bleek, maar tevens opvallend veel overeenkomsten vertoont met een Ferrari.



De P4/5 om precies te zijn - een auto die speciaal werd ontworpen voor miljardair James Glickenhaus van het gelijknamige Scuderia Cameron Glickenhaus. De Amerikaan laat het er niet bij zitten en zegt een rechtszaak aan te spannen tegen De Tomaso.

Ook wordt beweerd dat De Tomaso het interieur rechtstreeks heeft gekopieerd van Pagani. Er zijn inderdaad meer overeenkomsten dan verschillen tussen beide merken qua kleur, vorm en materiaalgebruik. Daarmee lijkt het nieuw leven ingeblazen merk vooral gemakkelijk te willen scoren door een blend te serveren van het beste dat de supersportwagenwereld op dit moment te bieden heeft en dat te serveren met een opgepoetst logo uit de jaren zestig. Het is niet de eerste keer dat een automerk uit het verleden wordt gereanimeerd. Merken als Spyker, Brabham, Lister en Bugatti kregen eveneens een tweede leven.

