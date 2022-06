Geknal, gejank en getik: dit gebeurt er wanneer je een auto in zijn achteruit zet bij 72 km/u

Dat de ‘R’ op je versnellingspook niet staat voor ‘racen’ weet iedereen. Dat het schadelijk is voor je versnellingsbak als je 'm tijdens het rijden in zijn achteruitversnelling zet ook. Maar wat gebeurt er precies bij auto's die deze marteling moeten ondergaan?

De Nederlandse Youtuber Milo probeerde het in 2018 al een keer met een oude handgeschakelde auto zonder beveiliging. Tot een snelheid van zo'n 50 km/u ging het prima, daarboven was alleen een jankend geluid hoorbaar, maar kon de achteruitversnelling niet ingeschakeld worden. Modernere auto's en modellen met een automaat zijn meestal beveiligd tegen deze vorm van mishandeling en dat is maar goed ook.

Transmissie ging wel in zijn achteruit

Michael Vaim van Youtubekanaal Autovlog probeerde het ook al eerder tevergeefs met een beveiligde automaat. De achteruit kon niet ingeschakeld worden door de elektronische beveiliging. Twee jaar geleden deed hij een nieuwe poging met een oude handgeschakelde Ford Ranger-truck zonder elektronische beveiliging. Verrassend genoeg ging de transmissie toen wel in zijn achteruit. Zoals te zien is in het eerste deel van de onderstaande video, begonnen de wielen achteruit te draaien toen hij de koppeling liet opkomen.

Recentelijk deed hij een tweede poging, nadat de tussenbak van de 4X4 in de lage gearing was gezet en de auto 72 km/u reed. Michael heeft moeite om de Ford in zijn achteruit te zetten, maar na een beetje worstelen met de versnellingspook lukt het hem. Zoals te verwachten gaat zijn poging vergezeld van een breed scala aan protestgeluiden van de transmissie, variërend van knallen tot knarsende geluiden, gejank en tot slot een tikkend geluid.

Koppeling en mogelijk andere delen kapot

Hoewel dit misschien niet direct catastrofaal klinkt, was het dat toch voor een of meer componenten in de versnellingsbak of de tussenbak. Op de video is te zien hoe de Ford tot stilstand komt en het vervolgens niet meer doet. Of althans: hoewel de versnellingsbakhendel goed lijkt te schakelen, komt de auto niet in beweging, waarschijnlijk omdat de koppeling en andere delen kapot zijn.

Dankzij de video is dus bevestigd wat we al weten, namelijk dat het niet goed is voor je auto om tijdens het rijden de achteruitversnelling in te schakelen. Deze kan logischerwijs slecht tegen voorwaartse versnelling en door de klap van het op laten komen van de koppeling is de kans op interne schade groot. De kans dat het gebeurt is gelukkig klein omdat het veel moeite kost om de pook in zijn achteruit te zetten én omdat alle moderne auto's hiertegen elektronisch beschermd zijn.

