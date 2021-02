Geld, drugs en wapens: criminelen worden steeds inventiever bij verborgen ruimtes in auto's

Het installeren van verborgen ruimtes in auto’s is booming business. De politie ziet criminelen steeds vaker in aangepaste wagens rondrijden, waarmee ze zorgeloos wapens en geld kunnen vervoeren.

Soms stuit de politie op echte meesterwerken. Te denken valt aan ruimtes die zich pas openbaren na het indrukken van een speciale knop, maar waarbij deze knop alléén werkt als op dat moment de motor loopt én de achterruitverwarming aanstaat.

Officier van justitie Harry van Galen ziet ‘instapmodellen’, maar dus ook ‘XL-uitvoeringen’ voorbijkomen. In vrijwel alle gevallen, stelt hij, gebruikt de eigenaar de ruimtes voor het verstoppen van drugsgeld en wapens. Auto’s met dit soort ruimtes zijn verboden en moeten volgens de wet vernietigd worden.

Parallelle economie

Het aantal gemodificeerde auto’s op de Rotterdamse wegen neemt volgens Van Galen rap toe. Hij schat dat momenteel honderden exemplaren alleen al in de regio Rotterdam rondrijden. ,,We zien garagebedrijven die daar op inspelen en zulke ruimtes tegen goed geld inbouwen. Het gebeurt bijvoorbeeld in de Spaanse Polder. Zo ontstaat een foute parallelle economie.”

Quote Eén van de indrukwek­kend­ste installa­ties vonden agenten in een Opel Astra, waarbij het dashboard naar beneden klapte wanneer de gebruiker een knop indrukte terwijl de achterruit­ver­mar­ming draaide

Woensdag boog de Rotterdamse rechtbank zich over twaalf in beslag genomen wagens met verborgen ruimtes. De rechter moest beslissen of het inderdaad om dit soort ruimtes ging en vernietiging dus terecht zou zijn.

De politie, volgens Van Galen inmiddels getraind op het detecteren van verborgen ruimtes en daardoor ‘steeds alerter’, trof de voertuigen op Rotterdams grondgebied aan. Sommige ruimtes waren leeg, in andere zaten drugs of contanten. Eén van de indrukwekkendste installaties vonden agenten in een Opel Astra, waarbij het dashboard naar beneden klapte wanneer de gebruiker een knop indrukte terwijl de achterruitverwarming aan stond.

‘Stank voor dank’

Het ging om eigenaren uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Slovenië. Eén van hen verscheen in de rechtbank om tekst en uitleg te geven. Hij, een Vlaardinger, zei zijn Volvo V40 enkele maanden te hebben uitgeleend aan een kennis. In die periode zou de vriend een verborgen ruimte hebben laten installeren. ,,Stank voor dank.” Liefst twee verborgen ruimtes, achter de airbag en in de achterbank, trof de politie in het voertuig aan. In de bank lag zo’n 62.000 euro.

Quote Een auto drie maanden uitlenen kán, maar ontslaat de eigenaar niet van zijn verantwoor­de­lijk­heid voor die auto Harry van Galen, Officier van Justitie

Volgens Van Galen had de Vlaardinger als kentekenhouder beter moeten weten. ,,Een auto drie maanden uitlenen kán, maar ontslaat de eigenaar niet van zijn verantwoordelijkheid voor die auto. Teruggeven is niet aan de orde, omdat de auto dan opnieuw voor criminele activiteiten gebruikt kan worden.”

Zijn raadsman betoogde dat de eigenaar niet van de ruimtes had kunnen weten: ze waren immers verborgen. Hij vroeg om compensatie. Daar ging de rechter niet in mee. Die verwees onder meer naar het ‘rare plekje’ dat de politie ogenblikkelijk was opgevallen. Ook de Vlaardinger had dit kunnen zien.

Boevenauto

Een vrachtwagenbestuurster kreeg eveneens niets, ook al betoogde haar advocaat dat de verborgen ruimte mogelijk al aanwezig was vóór de vrouw haar tweedehands Seat Leon kocht. Enkele maanden na de aankoop troffen monteurs kogelgaten in het kachelhuis van de wagen aan: volgens de raadsvrouw het bewijs dat haar cliënt per ongeluk een ‘boevenauto’ had aangeschaft.

Daar stelde de rechter tegenover dat de vrouw de auto soms drie maanden lang uitleende aan een kennis. Volgens justitie handelde deze man in drugs. Uiteindelijk concludeerde de rechter dat alle besproken auto’s inderdaad verborgen ruimtes bevatten en kreeg justitie toestemming om de wagens naar de sloop te brengen.

