‘Geldt verbod voor tractor ook voor mijn rolstoel?’

Beroemdste buggy ter wereld geveild voor 400.000 euro

6 maart De buggy waarmee Steven McQueen in de film The Thomas Crown Affair rondreed, is geveild door veilinghuis Bonhams in Florida. De auto bracht 456.000 dollar op (400.000 euro). De schattingen liepen uiteen tussen de 370.000 en 550.000 euro.