Gelimiteerde Porsche 911 is een ode aan legendarische Belgische coureur

Het getal 75 is gekozen omdat er dan één exemplaar wordt gebouwd voor elk levensjaar van de legendarische coureur Jacques Bernard ‘Jacky’ Ickx. Hij werd geboren op 1 januari 1945 in Brussel en groeide uit tot een van de meest succesvolle autocoureurs aller tijden. Ickx won onder meer zes keer de legendarische 24 uursrace van Le Mans.

Zijn eerste overwinning in de legendarische endurance race was in 1969 met een Ford GT 40, voordat hij in 1975 opnieuw triomfeerde met de Mirage GR8 Cosworth. Vervolgens won hij met Porsches in de jaren 1976, 1977, 1981 en 1982. Het merk uit Stuttgart eert nu de Belgische autocoureur op zijn 75ste verjaardag met een gelimiteerde Belgian Legend Edition.