Genoeg deelvoertuigen, maar niet allemaal gebruiksvriendelijk: ‘Scooter na kwartier nóg niet op de standaard’

Deelver­voer is populair, maar niet overal: ‘Het worden er alleen maar meer’

3 juli Met de nieuwe blauwe elektrische fietsen is Den Haag weer een gedeeld vervoermiddel rijker. Dat wordt dringen tussen al die andere deelscooters en -fietsen. In veel steden, en nu ook in Zoetermeer, is de vraag: Wanneer is de stoep eigenlijk vol?