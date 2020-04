Gepantserde auto van Freddy Heineken geveild inclusief verrassing in de kofferbak

De gepantserde Cadillac die Freddy Heineken kocht na zijn ontvoering, heeft bij een veiling van BVA Auctions 56.000 euro opgebracht. Het is niet bekend wie de koper is van de Amerikaanse auto.

De gepantserde Amerikaan waarin Freddy Heineken rondreed van zijn ontvoering in 1983 tot zijn dood in 2002, was niet de eerste Cadillac van de biermagnaat. Net als veel andere ondernemers in de jaren 70 en 80, vond Heineken een dikke Amerikaanse slee destijds het toppunt van luxe. En dat was het natuurlijk ook, dankzij de enorme afmetingen, de grote achtcilinder motor en het comfortabele onderstel.

Gasaanval

Nadat hij in 1983 samen met zijn chauffeur Ab Doderer werd ontvoerd, besloot Heineken een nieuwe Cadillac Fleetwood te kopen, die hij flink onder handen liet nemen. De auto werd volledig bepantserd en voorzien van ramen van vijf centimeter dik. Er kwamen stalen vergrendelingspinnen in de portieren en een zuurstoftank in de kofferruimte moest de inzittenden vrijwaren van een pijnlijke verstikkingsdood bij een eventuele gasaanval.

Het interieur van Freddy Heineken's gepantserde Cadillac.

Het is maar goed dat de auto goed bepantserd is, want op snelheid ontsnappen aan zijn ontvoerders zou lastig zijn geweest. Onder de motorkap ligt weliswaar een grote, typisch Amerikaanse 4,1-liter V8, maar met een vermogen van 137 pk was het geen sportwagen. Zeker niet met alle bepantsering die werd toegevoegd. De 6,20 meter lange auto weegt maar liefst 4600 kilo. Alleen al de bepantsering zou Heineken zo’n 200.000 gulden hebben gekost.

73.189 kilometer