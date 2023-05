Getest: elektrische DS3 E-Tense is net even anders, maar verlegt de grenzen niet

De DS3 E-Tense kreeg onlangs een nieuwe aandrijflijn, net als elke Peugeot, Opel en Citroën waarmee hij zijn technische basis deelt. DS, het chique en duurdere zusje van Citroën, claimt dat batterijpakket dankzij de vernieuwing de helft minder kobalt en mangaan bevat. De consument zal het meest merken van de grotere capaciteit: 50,8 kWh in plaats van 47,5 kWh. Ook de motortechniek is verbeterd.

Met deze ingrepen presteert de elektrische auto beter, maar tegenover de concurrentie is het nog steeds lastig opboksen. De vernieuwde DS3 komt nu 402 kilometer ver, terwijl dat voorheen 320 km was. Maar het lukt nog steeds niet om de concurrentie te verslaan. Tijdens deze test hield de DS het overigens bij ruim 300 kilometer voor gezien.

Raambediening tussen de voorstoelen

Zowel vanbuiten als vanbinnen overtuigt de DS met smaakvolle vormgeving en fraaie aankleding die hem naar een hoger niveau tilt dan de meeste andere auto’s in deze prijsklasse. Ronduit onhandig is dat je het klimaat via het centrale beeldscherm moet regelen. Al gauw onleesbaar zijn de knoppen tussen de voorstoelen. En waarom zitten de knoppen voor de raambediening niet bij de desbetreffende ramen maar tussen de voorstoelen?

Op de achterbank hebben volwassenen en lange tieners maar net voldoende zitruimte. De kofferbak is met 350 liter minder dan bij sommige concurrenten. Met zijn 1525 kg weet deze elektrische auto het gewicht binnen de perken te houden. Dat merk je in de wegligging. Al is het veerkarakter aangenaam, deze auto blijkt tegelijkertijd koersvast en hij stuurt fijn. Voor een elektrische auto is de DS3 niet bijzonder snel. De meeste automobilisten zullen daar niet wakker van liggen. Maar wellicht wel van het feit dat deze elektrische auto werkelijk geen enkele aanhanger kan trekken.

DS3 E-Tense (156 pk/115 kW), vanaf €42.140 Plus: Origineel design, fraaie aankleding. Uitstekend weggedrag. Goed veercomfort. Niet te zwaar. Min: Concurrenten hebben groter rijbereik. Soms onhandig in de bediening. Kan niets trekken. Best prijzig. Eindcijfer: 7,0 Conclusie: De DS3 biedt veel karakter en comfort. Hij stuurt prettig en ligt stevig op de weg. Maar het lukt met zijn rijbereik en zitruimte nog steeds niet om de concurrentie te verslaan. En de bediening laat soms nog te wensen over.

Onze onafhankelijke autoredactie test elke week de nieuwste auto’s. Daarbij ligt de nadruk op auto’s in de populairste prijsklassen. Auto’s in de hoogste en minst verkochte prijsklassen komen in deze rubriek uitsluitend aan bod als ze veel nieuwswaarde hebben. Onze autojournalisten rijden met een testauto minimaal 1000 kilometer waarbij ze de auto zoveel mogelijk gebruiken zoals consumenten dat doorgaans doen. De auto’s worden geleend bij de fabrikant of importeur van het desbetreffende automerk. De autobranche heeft geen enkele invloed op de uitkomsten van de test, noch op de selectie van de auto’s die aan bod komen.

