‘Gevaar aquaplaning Porsche 911 onder controle’

Porsche beweert dat het gevaar van aquaplaning bij de 911 eindelijk is geëlimineerd. De oplossing - een zogeheten ‘wet modus’ - is standaard op alle nieuwe Porsche 911-modellen.

De Porsche 911 wordt algemeen beschouwd als een van de meest uitgebalanceerde sportwagens voor autoliefhebbers. De evergreen is comfortabel genoeg voor het dagelijkse woon-werkverkeer, maar blinkt tevens uit tijdens een circuitdag in het weekend. Sinds 1964 zijn er meer dan een miljoen 911's gebouwd.

Maar 911-bestuurders zijn zich vaak niet of nauwelijks bewust van een levensgevaarlijk probleem van de luxe sportcoupé: aquaplaning. Ingenieurs hebben in het verleden vooral nadruk gelegd op het verbeteren van de handling op droge oppervlakken, niet op kletsnatte wegen. Door een combinatie van het relatief lichte gewicht en de brede banden heeft de auto veel sneller last van gripverlies tijdens regenbuien dan bijvoorbeeld een zwaardere SUV met smallere wielen.

De enige oplossing was tot nu toe om simpelweg de snelheid te verlagen en uit te wijken naar de rechterbaan, maar Porsche 911-bestuurders zijn hier niet aan gewend en denken ten onrechte dat besturingssystemen zoals ESP het voertuig helpen te stabiliseren. ,,Maar deze zijn niet ontworpen voor een dergelijke taak en kunnen relatief weinig doen om dit te voorkomen‘’, zegt Ulrich Morbitzer, hoofd van de ontwikkeling van het chassis van sportwagens bij Porsche tegen Automotive News.

Alle nieuwe 911's worden daarom nu standaard geleverd met een nieuw veiligheidssysteem. Compacte microfoonsensoren analyseren indirect de intensiteit van het water dat in de voorste wielkasten spat. Afhankelijk van de snelheid kan het voertuig de bestuurder aanbevelen om de zogenaamde ‘wet modus’ te activeren.

Wanneer het wordt geactiveerd, bereidt de auto zich voor op mogelijke aquaplaning. Het motorkoppel wordt verlaagd en bij de vierwielaangedreven Carrera 4S wordt de aandrijving meer overgebracht naar de smallere voorwielen voor meer stabiliteit. Ook wordt meer downforce gecreëerd en reageren systemen als Porsche stability management (PSM) en Porsche traction management (PTM) alerter.

De wet modus is gebaseerd op een concept dat Porsche al halverwege de jaren negentig nagenoeg klaar had als onderdeel van het Europese onderzoeksprogramma ‘Prometheeus’. ,,Waarom het nooit werd geïmplementeerd, weet ik niet”, zei Morbitzer, eraan toevoegend dat het voor zijn tijd was.