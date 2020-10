‘Gevaar op de weg’: België wil stoppen met oneerlijk fiscaal voordeel voor pick-ups

Een groot deel van het succes van pick-uptrucks in België is te verklaren door 'oneerlijke' fiscale voordelen. De Vlaamse overheid wil daar snel een einde aan maken. Ook in Nederland zijn pick-ups populair vanwege het belastingvoordeel.

De pick-uptruck, een terreinwagen met een laadbak, is in België de laatste jaren aan een opvallende opmars bezig. In tien jaar tijd is de verkoop ervan verdrievoudigd. De fiscale voordelen spelen daarbij een belangrijke rol. Als je in België een auto koopt, betaal je een inschrijftaks of BIV. Voor een populair pick-upmodel als de Dodge Ram zou de BIV maar liefst 11.000 euro bedragen, maar die valt helemaal weg omdat het voertuig automatisch ingeschreven wordt als een lichte vrachtwagen.

Bestelwagen

De Dodge Ram, Ford Raptor en andere grote pick-uptrucks zijn op papier dus bestelwagens. Ook de jaarlijkse wegenbelasting is daardoor heel laag. Je betaalt in België maar 147 euro per jaar in plaats van 4.000 euro. Dat is vergelijkbaar met een bescheiden Fiat 500. Een pick-up die minder belast wordt dan een personenauto is voor velen een aanlokkelijk idee. Steeds meer Belgen hebben er dan ook een aangeschaft voor in hun vrije tijd. Volgens Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) gaat het om de helft van alle 30.000 pick-ups. ,,Een situatie die uit de hand is gelopen.”

Hij wil dat rechtzetten door het belastingvoordeel te handhaven voor wie zijn truck beroepsmatig nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld door het KvK-nummer te verplichten bij de inschrijving van het voertuig. ,,Deze ingreep moet de eerlijkheid in het belastingsysteem terugbrengen”, zegt Diependaele. Wel wijst hij erop dat wie al een pick-up bezit dat financieel voordeel niet kwijtraakt. Of er snel gesleuteld kan worden aan het belastingvoordeel is nog niet zeker. Vlaanderen kan dat niet alleen beslissen, maar enkel in overleg met de andere gewesten.

Dodelijke ongevallen

Voor mobiliteitsprofessor Dirk Lauwers van de universiteit Antwerpen en de universiteit Gent gaat het allemaal niet ver genoeg. Pick-uptrucks horen volgens hem niet thuis op de Belgische wegen, want bij ongevallen maken ze vaak dodelijke slachtoffers. ,,Consumenten moet worden afgeraden om zo'n auto aan te schaffen. En dat doe je nog altijd het best door mensen in hun portemonnee te raken. Als de belasting hoog genoeg is, zal de populariteit automatisch afnemen.” De verkeersexpert pleit ervoor om het gewicht van de pick-up mee te nemen bij het vaststellen van de wegenbelasting.

Pick-up in Nederland

In Nederland is dit type auto eveneens zeer populair: het aantal pick-ups neemt de laatste jaren flink toe. De discussie over de veiligheid en de oneerlijke belastingvoordelen speelt hier minder. Een pick-up is hier dan ook vooral voordelig voor zzp’ers en mensen met een eigen bedrijf. Zo'n auto wordt in Nederland gezien als een zogeheten ‘grijs kenteken’-uitvoering. Bij aanschaf betaal je geen BPM. Daardoor kost een 395 pk sterke Ram 1500 Rebel hier zo'n 60.000 euro in plaats van ruim een ton. Ook is de wegenbelasting veel lager, ongeveer 50 euro per maand.

Je kunt als particulier wel een auto met een grijs kenteken kopen, maar dan betaal je wel de volle mep aan BPM. De wegenbelasting is ten opzichte van een reguliere personenauto wel lager. Hét nadeel van een grijs kenteken is dat er in de regel maar twee stoelen in zitten, maar een aantal pick-ups is toch voorzien van vijf zitplaatsen, waardoor ze ook vaak voor privégebruik worden ingezet. Pick-ups zijn in de regel voorzien van zeer onzuinige V8-motoren. Daar staat tegenover dat veel modellen rijden op LPG en dat wordt gezien als de minst vervuilende brandstof.

Bekijk hier onze populairste nieuwsvideo's.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.