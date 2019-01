Gevallen Nissan-topman Ghosn ontkent in rechtbank alle aantijgingen

Dit betaal je voor de allereer­ste elektri­sche Har­ley-Davidson

12:11 Harley-Davidson gaat deze zomer zijn allereerste elektrische motor lanceren. Die gaat - zoals verwacht - nogal wat geld kosten. De volledig elektrische LiveWire - die in 3.5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur gaat - is te koop voor 29.799 dollar en is nu te reserveren.