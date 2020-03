Goed, maar nog niet volmaakt: het nieuwe Chinese automerk Aiways

De virusziekte COVID 19 beheerst al weken het nieuws, zo ook dit artikel. Want zonder het nieuwe Corona virus hadden we vermoedelijk niet als een van de eerste Nederlandse media een rijtest van de Aiways U5 gehad. De start-up uit Shanghai zou op de autoshow van Genève nieuwe modellen tonen aan publiek en media. De Zwitserse overheid verbood echter publieksevenementen op Zwitsers grondgebied. Dus, geen autoshow, ook niet voor Aiways. Maar snel schakelen is kenmerkend voor de start-up die in 2017 is opgericht en nu al een productiemodel lanceert. Dus werd in de buurt van Stuttgart razendsnel een evenement georganiseerd, waar de grondleggers van Aiways hun verhaal kwijt konden en waar wij de eerste kilometers met de U5 konden afleggen.

Aiways staat voor Artificial Intelligence Ways en is niet als sub-label gelinkt aan een groot Chinees automerk. Het merk, dat een fonkelnieuwe fabriek in het Chinese Shangrao heeft, opereert alleen, en is bijzonder trots op de snelheid die het op allerlei gebieden weet te behalen. Neem de logistiek van de zojuist geproduceerde auto’s. Normaal gaan nieuwe auto’s uit China voor transport op de boot naar Europa. Dat duurt zo’n zes weken. Maar de producten die uit de Shangrao-fabriek rollen, krijgen vrijwel direct een plek op een enorme autotrein, om zo’n zes dagen later te worden gelost in een Europees land.

Helemaal Chinees is Aiways niet. Althans, veel ontwikkelingsingenieurs zijn weggekocht bij diverse bekende Europese automerken. En als we het interieur van de U5 bekijken, valt een flinke hoeveelheid van Volkswagen afkomstige knopjes op. Bedieningselementen op het stuur, de aansturing voor de elektrische ramen en de stengels aan het stuurwiel, ze lijken allemaal uit de magazijnrekken van Volkswagen te komen.

De U5 laat zich gemakkelijk bedienen. Het zicht rondom is zonder meer goed en je zit achter het stuur op fijne, wat harde stoelen, die niet al te veel zijdelingse steun bieden. Aan ruimte heb je bepaald geen gebrek in de U5. Vooral achterin ervaar je veel been- en hoofdruimte en de forse bagageruimte is vierkante van vorm. Een opening om bijvoorbeeld ski’s doorheen te steken ontbreekt in de (in delen) omklapbare achterbankleuning.

Selfie-camera

Met een overzichtelijk en snel reagerend multimediasysteem speelt Aiways handig in op de consument die in toenemende mate vraagt om digitalisering. Grappig bedacht is de selfie-camera, gemonteerd aan de linker voorraamstijl, met de lens richting de bestuurder gericht. Klaarblijkelijk gaat Aiways ervan uit dat er bij sommige consumenten de wens bestaat om zich al rijdend te laten fotograferen of filmen.

De U5 rijdt prima, voldoende comfortabel, hooguit zou je kunnen zeggen dat alles wat gevoelloos aanvoelt. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de lichte besturing. De onafhankelijke achterwielophanging verricht goed werk. Jammer alleen dat de portieren bij het sluiten erg blikkerig klinken. En heel jammer ook dat de U5 slechts drie sterren scoort bij het Euro NCAP bots-instituut, terwijl vijf sterren inmiddels heel gewoon is bij de concurrentie. Ook de onlangs in Nederland gelanceerde, volledig elektrische, MG ZS EV scoorde de maximale haalbare vijf sterren bij de Europese botsproef. Volgens Aiways heeft de slechte score te maken met een niet perfect functionerende airbag, en daar wordt dan ook logischerwijs aan gewerkt.

Gemiste kans

Eveneens een gemiste kans is het interne laadsysteem dat maximaal 6,6 kW aan kan. Een 3-face onboard lader (11 kW) is inmiddels de maatstaf bij nieuwe elektrische auto’s. Aiways bevestigt dat het al volgend jaar 3-fase laders gaat leveren. De U6, een cross-over coupé die in 2021 op de markt komt, is al voorzien van een dergelijk systeem dat bij AC-laadpunten voor sneller laden zorgt. Aan een DC-lader, de zogenaamde snelladers zoals bij Fastned in gebruik, kan de U5 maximaal 90 kW aan. Wat betreft laadsnelheden is de Aiways U5 dus allesbehalve de nieuwe maatstaf. En dat terwijl de batterijcapaciteit van 63 kWh absoluut goed te noemen is.

Uiteraard heeft Aiways de energieopslag van intelligente temperatuurhuishouding voorzien, hetgeen de levensduur van de batterij beslist ten goede komt. Aiways laat niks los over eventueel in de toekomst te lanceren andere batterijvarianten. Een kleinere batterij zou de U5 voordeliger maken. Hoewel de eerste Aiways die op de Nederlandse markt komt relatief concurrerend geprijsd is. Waarschijnlijk trappen de Chinezen in Europa af met een luxe uitgevoerde U5, die om en nabij de 40.000 euro gaat kosten. Later volgt een voordeliger versie, die minder uitrusting heeft, met een prijs van om en nabij de 35.000 euro. Het is waarschijnlijk dat Aiways in eerste instantie de U5 in een leaseconstructie aanbiedt.

Geen dealers

Aiways-dealervestigingen gaan niet komen. Een dealernetwerk uitrollen is arbeidsintensief, duurt dus lang en is kostbaar. Bovendien heeft een elektrische auto verhoudingsgewijs weinig onderhoud nodig, dus als de auto eenmaal is afgeleverd, ziet de dealer de klant nog nauwelijks. Daarom gaat Aiways de modellen in Duitsland bij de winkelketen Euronics verkopen. Euronics is een Media Markt-achtig winkelmodel dat in elektronica doet. Klanten kunnen de U5’s dus bekijken tussen de televisies en stofzuigers. En waarom ook niet? Voor de consument telt dat hij of zij slechts één keer in de 100.000 kilometer een beurt moet laten uitvoeren. En die service kan de consument in Duitsland laten verzorgen door de daar zeer bekende keten Auto-Teile-Unger (ATU).

De levering van auto’s in Nederland zou bijna zijn gestart, maar is door de uitbraak van het Corona-virus uitgesteld tot augustus. Waar de Nederlandse consument de modellen van Aiways kan gaan bekijken en na aanschaf kan laten onderhouden is vooralsnog onbekend.

