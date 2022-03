Goedkoopste tankstation van Nederland? ‘Ons systeem kan prijs van 2 euro niet aan’

Het goedkoopste tankstation van Nederland staat volgens diverse vergelijkingssites in Twente. In Hengevelde zou één pomphouder dapper weerstand bieden tegen de extreme prijsverhogingen en een liter benzine halsstarrig onder de twee euro houden. De waarheid is anders: ‘Ons systeem gaat niet verder dan 1,999'.

Het was afgelopen weekend druk bij de ietwat verscholen benzinepomp van autobedrijf Hartgerink in Hengevelde. Heel druk. Normaal gesproken is het geen bijzonder populaire pomp, dit keer reden de auto’s er af en aan. „Er kwam zelfs iemand met zijn kofferbak vol met jerrycans, om ze hier allemaal vol te gooien”, vertelt medewerker Roy van het autobedrijf.

De nieuwsgierige automobilisten hadden gehoord of gelezen dat er in Hengevelde bij Total Hartgerink nog getankt kon worden voor 1,999 per liter benzine. Het zou daarmee zelfs het goedkoopste tankstation van Nederland zijn. Een mooi verhaal, maar de waarheid ligt iets anders, vertelt Roy. „Ons pompsysteem kan de prijs van 2 euro niet aan, daar is het niet op berekend. We hebben nog een hele oude pompinstallatie uit de jaren 80 die zelfs analoog is. Wat we ook geprobeerd hebben, we krijgen de prijs niet aangepast.”

Verhaal voor verjaardag

Het autobedrijf - met twee pompen als extra service - heeft de benzineslang zelfs tijdelijk buiten werking gesteld. „Normaal gesproken komen hier weinig particulieren, we gebruiken de pomp vooral voor ons eigen wagenpark. Nu is het ineens druk omdat mensen op een verjaardag gehoord hebben of online gelezen hebben over de goedkope prijzen hier. Maar tanken onder de 2 euro, dat kan echt niet uit tegenwoordig. Ook bij ons niet.”

De actuele adviesprijs voor een liter benzine bedraagt 2,36 euro. De laatste maanden schoot de prijs door het dak. Deze zomer lag de adviesprijs nog bijna 50 cent lager, rond de 1,90 euro. De ‘stuntprijs’ in Hengevelde zorgt wel voor extra aanloop in de garage. Roy, met een knipoog: „Als mensen daardoor hier een auto kopen, krijgen ze van mij een volle tank benzine erbij. Voor 1,99 per liter, haha.”

