Goedkopere Porsche Taycan krijgt grotere actieradius

Porsche levert de Taycan momenteel in drie varianten. Aan de top staat de machtige 761 pk sterke Turbo S, die de Turbo van 680 pk en de 4S (430 pk) onder zich heeft. Porsche voegt nu een nieuwe versie aan het leveringsgamma toe, die de rol van instapmodel overneemt.

Hij heet simpelweg ‘Taycan’. De Nederlandse vanafprijs van dit type zit met €87.200 fors onder die van de ruim €110.000 kostend 4S. Daar hoort natuurlijk wel een heel andere aandrijflijn bij. De basis-Taycan is in tegenstelling tot zijn broertjes namelijk altijd achterwielaangedreven. Op de achteras zit een elektromotor die 326 pk (met Launch Control tijdelijk 408 pk) krachtig is als je hem combineert met het kleinste accupakket, dat een capaciteit heeft van 79,2 kWh.

Bereik 484 kilometer

De basis-Taycan is echter ook met het Performance Battery Plus-pakket verkrijgbaar, dat voorziet in een 93,4 kWh accupakket. Daarmee schopt de elektromotor op de achteras het tot 380 pk (met Launch Control tijdelijk 476 pk). De Porsche Taycan met 79,2 kWh accupakket heeft een rijbereik van 431 km. Met 93,4 kWh bedraagt de WLTP-actieradius 484 kilometer. Daarmee heeft de basis-Taycan de grootste actieradius in de reeks. Voorheen was die eer weggelegd voor de 4S met Performance Plus-accu (466 kilometer).

Het accupakket is met een laadvermogen van tot 270 kW (Performance Battery Plus) vol te laden. Daarin verschilt hij niet van de overige uitvoeringen. De achterwielaangedreven Taycan sprint in 5,4 seconden naar de 100 km/h, ongeacht welke batterij er in de bodem zit. Hetzelfde geldt voor de topsnelheid, die ligt voor de basis-Taycan in alle gevallen op 230 km/h. Vanbuiten is de instap-Taycan van zijn krachtigere broertjes en zusjes te onderscheiden dankzij speciale 19-inch ‘Taycan Aero’-wielen, waarachter zich zwarte remklauwen schuilhouden. De eerste exemplaren worden in maart bij de Nederlandse dealers verwacht.

Volledig scherm De Taycan krijgt een nieuwe basisversie met alleen achterwielaandrijving, maar een groter rijbereik © Porsche

