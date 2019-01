Google bouwt eigen autofabriek

Het is vooralsnog niet de bedoeling dat er ook volledig eigen auto's worden ontwikkeld. Op dit moment gebruikt Waymo een aantal Chryslers van het type Pacifica, een MPV, voor proefprojecten in Arizona. Maar het bedrijf heeft ook al contracten voor de aanschaf van nog eens 62.000 Pacifica's én 20.000 Jaguars van het model I-Pace. In de nieuwe fabriek zullen de auto's worden voorzien van door Google ontwikkelde technologie, die autonoom rijden mogelijk maakt. Google is al sinds 2009 bezig met de ontwikkeling van robotauto's.