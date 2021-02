Google laat Amerikaanse gebruikers parkeergeld betalen via Maps

De nieuwe betaalfunctie is sinds deze week actief in Amerikaanse steden, meldt Google. Het bedrijf noemt verschillende steden waar de functie wordt ondersteund, waaronder Boston, Houston, Los Angeles en New York City. De service werkt via een integratie met de parkeerdiensten Passport en ParkMobile. De betaaloptie verschijnt zodra automobilisten hun bestemming bereiken. Gebruikers kunnen vervolgens hun meternummer invullen, het tijdvak selecteren en betalen. Ze kunnen hun parkeertijd ook verlengen door op een later moment extra te betalen.