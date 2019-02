Google's zelfrijdende auto maakt al de helft minder fouten

De testers van autonome auto’s van Google-dochter Waymo hoeven in Californië steeds minder vaak in te grijpen tijdens het rijden. Per duizend mijl grepen ze vorig jaar 0,09 keer in. Dat is de helft minder dan een jaar eerder. Apple-auto’s hadden nog wel 871,65 ingrepen per duizend mijl nodig.

Van alle zelfrijdende auto’s in Californië hebben die van Google-dochteronderneming Waymo de minste ingrepen nodig, blijkt uit cijfers van The Last Driver License Holder. De site beroept zich op cijfers van het DMV (de Californische overheidsdienst voor het verkeer) die kortstondig online stonden en later deze week weer online komen. In de periode van december 2017 tot november 2018 reden de Waymo-auto’s ongeveer 1,3 miljoen mijl, meer dan 2 miljoen kilometer, en waren er 114 ‘disengagements’, zoals het DMV het noemt. Dat wil zeggen dat de zelfrijdende technologie een fout ontdekt of de tester het nodig vindt om de controle over te nemen.

Het jaar daarvoor reed Waymo 352.545 mijl en waren 63 ingrepen nodig voor een gemiddelde van 0,18 ingrepen per duizend mijl. In een jaar tijd is het bedrijf dus vier keer zoveel gaan rijden en halveerde het aantal ingrepen per duizend mijl. In 2017 vond het merendeel van de ingrepen plaats op de normale weg; zes ingrepen waren er op de snelweg nodig, volgens het rapport van Waymo. Hoe die verhouding er voor 2018 uitziet, is onbekend, omdat het volledige DMV-rapport nog niet online staat.

Waymo is het enige bedrijf dat meer dan een miljoen mijl op de Californische wegen reed, daarna volgt GM Cruise met 447.621 mijl. Dit bedrijf had met zijn 162 auto’s 86 ingrepen, een gemiddelde van 0,19 per duizend mijl.