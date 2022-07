Gradus (68) wachtte geduldig totdat een kennis zijn BMW Z3 voor een ‘normale’ prijs zou verkopen

Een vriend van de zwager van Gradus kocht de BMW Z3 in 1997 nieuw. ,,Hij kocht ‘m bij een dealer in Oostvoorne. Een hartstikke mooie auto, natuurlijk.’’ Die vriend kwam ‘m vervolgens laten zien. ,,Ik vroeg natuurlijk gelijk of ik er even in rond mag rijden.’’ Twaalf jaar gingen voorbij, en toen zaten ze allemaal op een verjaardag bij elkaar. ,,Die kennis vertelde toen dat hij de BMW weg moest doen.’’