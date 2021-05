‘Groene flitspalen’ in België: ‘Kleine groep fraudeurs veroorzaakt grote schade aan luchtkwaliteit’

In Vlaanderen komen er ‘groene flitspalen’ om vervuilende uitstoters te detecteren en uit het verkeer te halen. Uit een onderzoek in opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), waarbij ‘ecologische flitspalen’ werden gebruikt, blijkt dat een kleine groep ‘uitstootfraudeurs’ grote schade aan de luchtkwaliteit veroorzaakt.

Het gaat bijvoorbeeld om vrachtwagens waarvan de katalysator niet werkt door fraude met AdBlue (stof om katalysator te laten werken, red.). Die stoten tot vijftien keer meer uit dan voertuigen die wel voldoen aan de regels. Maar ook oude dieselmotoren, van voor 2019, stoten veel meer stikstofoxiden uit dan de fabrikanten beloven.

,,Het terugdringen van AdBlue-fraude, fabrikantenfraude en roetfilterfraude kan de uitstoot van schadelijke stoffen met respectievelijk 40, 70 en zelfs 80 procent terugdringen”, zegt minister Demir.

Fraude

Maar ook een kleine groep van individuele voertuigeigenaars is verantwoordelijk voor een groot deel van de luchtvervuiling. ,,Het kan gaan om gebrekkig onderhoud, maar vaak is er ook fraude in het spel. Eén Euro VI-vrachtwagen die zijn katalysator uitschakelt om onderhoudskosten te besparen, stoot evenveel stikstofoxiden uit als vijftien reglementaire vrachtwagens. Ook eigenaren van personenwagens durven illegale aanpassingen doen, zoals het verwijderen van hun roetfilter. Op die manier stoten ze meer dan honderd keer zo veel fijnstof uit.”

‘Ecologische flitspalen’

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een innovatief meetprogramma van ‘remote sensing’ (sensoren op de openbare weg, red.) op verschillende plaatsen in Vlaanderen. De uitstoot van 200.000 voorbijrijdende voertuigen werd er gemeten. Het ging om een wereldprimeur. ,,De techniek laat toe om gericht de uitstoot van verschillende voertuigmodellen onderling te vergelijken. Op die manier kunnen verdachte modellen diepgaander worden onderzocht en de fabrikanten worden aangesproken”, klinkt het.

Demir wil in de toekomst daarom het systeem behouden om de fraudeurs uit het verkeer te halen. De ‘groene flitspalen’ zullen in eerste instantie gebruikt worden in Brussel en in de haven van Antwerpen, zo meldt VRT NWS.

Verder wil Vlaanderen de fraude aan banden leggen door het toezicht op fabrikanten te verscherpen door een robuust testprogramma op te zetten. Zo werkt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) actief mee aan een betere Euro 7-norm. Om fraude bij eigenaren aan banden te leggen, wordt de technische keuring verbeterd. Vanaf 1 juli 2022 wordt een verbeterde roettest ingevoerd die roetfilterfraude veel beter kan opsporen. VMM werkt ook aan een testprocedure om problemen met de uitstoot van stikstofoxiden aan te pakken.

Verkeer is in Vlaanderen de grootste bron van stikstofdioxide en de tweede grootste bron van primair fijnstof. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 1500 tot 1800 vroegtijdige overlijdens per jaar.

