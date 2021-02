Groot stuk metaal doorboort voorruit truck, bestuurder overleeft bizar ongeval

Pandemie raakt starters hard: ‘Aan begin van lockdown had ik niet eens een bureau thuis’

25 februari Als starter sta je normaal al voor uitdagingen genoeg, maar zeker als je tijdens een pandemie voor het eerst aan de bak moet zien te komen. VCP Young Professionals, de jongerenorganisatie van vakbond VCP, vroeg onlangs aandacht voor deze groep werkenden, die tussen wal en schip dreigt te vallen. Drie starters op de arbeidsmarkt vertellen over hun ervaringen van het afgelopen jaar. ,,Uiteindelijk bracht ik zestien uur per dag in dezelfde ruimte door.’’