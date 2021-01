Grootse plannen bij Renault: beroemd ‘Vijfje’ herleeft als elektrisch model

Toen de eerste generatie van de Renault 5 in 1972 op de markt kwam, was het meteen een populaire auto die heel wat families mobiel wist te krijgen. Vanwege z’n markante vormgeving en ruime interieur bleef het model in trek, net als de tweede generatie (ook wel bekend als de ‘Supercinq’) die van 1984 tot 1996 leverbaar was. Inmiddels staat de ‘5’ te boek als één van de grote successen uit de geschiedenis van Renault, en dat is reden genoeg voor de fabrikant om een volledig nieuwe 5 aan te kondigen.

De moderne reïncarnatie van de iconische Renault wordt volledig elektrisch. Daarmee presenteert het Franse concern een recept dat andere automakers momenteel ook toepassen: een modern model met een nostalgische knipoog naar vroegere modellen. De Fiat 500 en Mini zijn geslaagde voorbeelden, maar denk ook aan Honda dat met de volledige elektrische Honda e inspiratie haalt uit het verleden, of aan Volkswagen dat met de aangekondigde ID.Buzz al jarenlang broedt op een nieuwe, elektrische generatie van de VW Bus. Ook Hyundai tapt binnenkort uit hetzelfde vaatje, met de nieuwe Ioniq 5 die qua uiterlijk een soort modern eerbetoon vormt aan de eerste Pony uit de jaren ’70. Nieuwe technologie in een retro jasje is helemaal hip.

De CEO van Groupe Renault, Luca de Meo, heeft bovendien al aangekondigd dat er een tweede ‘retromodel’ op stapel staat. Welk model dat exact is, laat hij nog niet los. Over de exacte specificaties en prestaties van de nieuwe Renault 5 wil het merk op dit moment ook nog niets vertellen. Wel is duidelijk dat er zowel een versie met drie als met vijf deuren is ontwikkeld; de kans is groot dat het productiemodel een vijfdeurs auto zal zijn, aangezien modellen met drie portieren tegenwoordig niet populair zijn. Qua grootte wordt de auto vergelijkbaar met de huidige Clio en volgens de Italiaanse Renault-CEO Luca de Meo wordt het een model dat ‘betaalbaar wordt voor iedereen’.

14 nieuwe modellen

De nieuwe baas van Groupe Renault presenteerde de nieuwe 5 als onderdeel van zijn strategische plan ‘Renaulution’. De afgelopen jaren presteerde het France concern steeds slechter en het is aan De Meo om het tij te keren. Dat doet hij aan de ene kant door flink in de vaste kosten te snijden (in 2025 wil Renault bijvoorbeeld drie miljard euro aan operationele kosten hebben bespaard) maar ook door duidelijk in te zetten op nieuwe technologieën en andere verdienmodellen. ,,We moeten eerst de storm overleven, maar met dit plan wordt ons bedrijf gezonder dan ooit”, belooft de voormalige Seat-chef en opvolger van de in opspraak geraakte oud-CEO Carlos Ghosn.

Eén van de belangrijkste pijlers uit het plan is dat Renault nieuwe auto’s sneller op de markt wil brengen. ,,Dat moet binnen drie jaar kunnen, nu duurt de ontwikkeling vaak nog te lang. In totaal komen we tussen nu en 2025 met veertien nieuwe modellen, waarvan er zeven volledig elektrisch zijn. De overige modellen zijn grotere auto’s (in het zogenoemde C- en D-segment, waar nu de Mégane en de Talisman bestaan) die allemaal deels elektrisch zijn. Om de auto’s goedkoper te kunnen produceren, wil Renault daarbij slimmer omgaan met de beschikbare techniek: zo wordt het aantal platforms verminderd en zullen al deze auto’s dezelfde motoren en batterijen gebruiken. Eenzelfde ontwikkeling zien we bij concurrerende autoconcerns zoals Volkswagen, dat vrijwel alle nieuwe auto’s op dezelfde bodemplaat maakt.

Het eerste wapenfeit volgt al later dit jaar in de vorm van de Megane E, een middelgrote elektrische crossover. Dit model wordt een directe concurrent van onder meer de Volkswagen ID.3 en de Kia e-Niro, waarbij vooral technologie de doorslag moet geven bij de Renault. Zo wordt de auto volgens Luca de Meo als ‘eerste betaalbare auto voor het grote publiek’ leverbaar met het besturingssysteem van Google, zoals dat nu ook al in onder meer de Volvo XC40 P8 zit. Renault heeft het systeem samen met de Amerikaanse technologiereus ontwikkeld en zou ervoor moeten zorgen dat de auto enorm simpel te bedienen is, terwijl draadloze software-updates de systemen constant bij de tijd houden.

Miljoen kilometers

Verder wil CEO De Meo dat Renault nog veel meer gaat inzetten op kwaliteit. ,,We moeten heel anders gaan werken, om te zorgen dat onze auto’s zo oud mogelijk worden. Ik wil dat we kilometers gaan verkopen, en niet zozeer de auto’s zelf.” Om zijn idee kracht bij te zetten, geeft De Meo het voorbeeld van een nieuwe auto die het eerste deel van zijn leven doorbrengt bij z’n eerste eigenaar, maar daarna grondig wordt vernieuwd door Renault zelf. Dan zou een auto een vergelijkbare behandeling ondergaan als een opgeknapte laptop of een smartphone.

,,Met de juiste aanpassingen kan een tweedehands auto nog veel ouder worden”, zegt De Meo. ,,Daarvoor zijn we onze fabriek in Flins aan het aanpassen, zodat we daar zelf auto’s kunnen gaan ‘refurbishen’. Zo kunnen we tussentijds een nieuw batterijenpakket installeren zodat een auto er weer tegenaan kan, modernere technologie plaatsen en andere vernieuwingen doorvoeren aan een model zodat die een tweede leven kan leiden – bijvoorbeeld als deelauto. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het ombouwen van bestaande dieselbusjes naar een elektrische versie, dat is goed mogelijk, heel goed voor onze business maar zeker ook voor de duurzaamheid van een model. Die nieuwe manier van werken moet de standaard worden.”

Naast de aangekondigde vernieuwingen bij Renault onthulde het bedrijf nog meer plannen: zo introduceert het bedrijf een eigen mobiliteitstak met de naam Mobilize, komen er nieuwe modellen van zustermerken Dacia en Lada en wordt sportwagenmerk Alpine – naast de naamgever van het Formule 1-team – een zelfstandiger merk met ‘avantgardistische elektromodellen’. Met zijn uitgebreide plannen wil De Meo zorgen dat Groupe Renault vanaf 2025 weer tot de belangrijkste automakers van de wereld behoort.

