Grote steden willen wegen snel naar 30 km/uur: ‘Veel minder verkeersdoden’

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vragen het kabinet en de Tweede Kamer in een brandbrief de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur snel te regelen. Momenteel geldt op bijna de helft van alle wegen in de vier grootste steden al 30 kilometer per uur. Nu steden steeds drukker worden is dat nog lang niet voldoende, stellen de grote vier, kortweg G4.



De Amsterdamse wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer) wijst er op ‘dat 80 procent van het aantal verkeersslachtoffers’ op wegen valt waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. ,,In het verleden hebben we de auto te veel ruimte gegeven in steden, nu staat leefbaarheid voorop. Willen we voetgangers en fietsers beter beschermen dan moeten we actie ondernemen.”