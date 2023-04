Grotere invloed van China in autoland slecht nieuws? Deze SUV bewijst het tegendeel

MET VIDEOOoit was het automerk Lotus zo Brits als de Beatles. Sinds kort is het in Chinese handen en dat heeft op vrijwel alle vlakken drastische gevolgen. Hoewel critici de steeds grotere invloed van China met argusogen bekijken, maakt het de Lotus Eletre een uiterst veelbelovende nieuwkomer.

Dit heb je nog nooit gezien op een auto: met een druk op de knop schuiven er twee klepjes open en komen er zwarte rechthoeken tevoorschijn uit de voorste wielkasten. Tegelijkertijd klapt er een derde omhoog uit het dak. Het zijn LiDar-sensoren, ofwel lasergestuurde radarmodules die de auto als het ware extreem goed ‘om zich heen’ kunnen laten kijken. Het systeem met bewegende sensoren is uniek in autoland, maar de nieuwe Lotus Eletre heeft ze. Bekijk vooral de video bij dit artikel om het systeem in actie te zien.

Die onderdelen zijn nodig om de Eletre op een hoger niveau zelfstandig te laten rijden: dankzij deze voorzieningen weet de auto beter dan de meeste huidige automodellen wat er om zich heen gebeurt. Door de informatie van de LiDar-modules vervolgens te combineren met input van maar liefst elf 8-megapixelcamera’s, zes radars en een batterij aan ultrasone sensoren moet deze Lotus zichzelf soepeler en nauwkeuriger door het overige verkeer kunnen loodsen – zonder de noemenswaardige hulp van een menselijke bestuurder.

Volledig scherm De nieuwe Lotus Eletre is een grote, volledig elektrische SUV. Het van oorsprong Britse automerk bouwt hem in China. © Lotus

Volledig scherm Lotus Eletre. © Roland Tameling

‘Vooruitstrevende techniek moet zichtbaar zijn’

De Eletre is op dit moment dus vooralsnog de enige auto met dergelijke ‘kiekeboe-sensoren’, die zelfs voorzien zijn van hun eigen schoonmaakinstallatie zodat ze blijven functioneren in stoffige of vieze omstandigheden. Andere nieuwe modellen zoals de Volvo EX90, NIO EL7 en Mercedes EQS hebben ook LiDar aan boord, maar die modules zijn gefixeerd. Het trucje van de Eletre is een tikkeltje theatraal, maar Lotus doet dat met een reden.

Volgens Dr. Li Bo, de directeur van de in Wuhan gevestigde ontwikkelingsafdeling Lotus Robotics, ziet het metamorfosemoment er ‘bewust futuristisch’ uit. ,,Het deed ons denken aan James Bond die zijn Lotus Esprit liet veranderen in een onderzeeër in de film The Spy Who Loved Me uit 1977. Het laat zien dat deze auto iets bijzonders kan.” Met andere woorden: de bewegende LiDar-modules moeten aan Lotus-klanten én voorbijgangers duidelijk maken hoe vooruitstrevend deze nieuwe elektrische SUV is.

Volledig scherm Op de S- en R-uitvoeringen van de Eletre is de achterspoiler elektrisch uitklapbaar. Let ook op de LiDar-bobbel bovenaan de achterruit. © Lotus

Hoe de Eletre dan het verschil gaat maken? Dr. Bo is er helder over, in gesprek met onze autoredactie: ,,Onder meer door zijn grensverleggende hardware: de fysieke computers in deze Lotus hebben véél meer rekenkracht dan wat de concurrentie nu biedt. Bedrijven zoals Tesla focussen zich vooral op software, maar in de toekomst heb je weinig aan goede software als je computers alle data niet aankunnen.” De hoeveelheid informatie die de ‘hersenen’ van (zelf rijdende) auto’s moeten verwerken, neemt de komende jaren extreem toe – onder meer door besturingsprogramma’s die steeds ingewikkelder en ‘zwaarder’ worden.

Fabrikanten spreken in dat geval van ‘Tops’ (Trillions of Operations Per Second), ofwel het aantal triljoen berekeningen dat een computer kan maken per seconde. Hoe meer berekeningen een systeem kan verwerken, hoe nauwkeuriger een auto zelfstandig kan rijden. De Full Self Driving-hardware van Tesla, volgens topman Elon Musk toonaangevend in de auto-industrie, kan momenteel 144 Tops aan. Dr. Li Bo lacht veelbetekenend: ,,De computers in onze Eletre kunnen nu al 500 Tops verwerken. Zo veel is nog niet nodig met de huidige technologie, maar in de toekomst wel. Met zo veel rekenkracht zijn wij veel beter op die toekomst voorbereid: wie nu een Lotus kiest, zit over een paar jaar niet ineens met een verouderde auto die niets meer bij kan leren.”

Volledig scherm Het interieur van de Lotus Eletre: strak, futuristisch, goed gebouwd en vol technologie. © Lotus

Lotus: ‘het nieuwe topmerk van China’

Wie door de vele technische details heen kan kijken, ziet wat ‘het nieuwe Lotus’ wil bereiken. Door middel van dit soort hypermoderne technologie wil het Chinese moederbedrijf van Lotus, het immense Geely-concern, het van oorsprong Britse automerk in één klap tussen de beste jongens van de klas positioneren. Binnen de hiërarchie van Geely prijkt Lotus immers bovenop de apenrots, nog boven concerngenoten als Polestar, Lynk & Co en Volvo. Lotus wil worden wat Porsche is in de Volkswagen Group: een producent van luxe, sportieve (en prijzige) auto’s die door technologieliefhebbers én autofans op waarde worden geschat.

Een beroemde naam en een zeer glansrijke autosporthistorie hebben die twee merken in ieder geval al gemeen: Lotus wist zeven keer het wereldkampioenschap in de Formule 1 te winnen en maakte furore met verslavend leuke sportwagens zoals de Elise, Exige en Evora. Op dit moment is naast de Eletre nog de middelgrote Emira sportcoupé leverbaar, maar de écht spartaanse, piepkleine tweezitters verdwenen uit de showrooms ten gunste van een enorme, 5.10 meter lange elektrische SUV, met plek voor maximaal vijf (optioneel vier) personen en minimaal 611 liter bagage. Daar is op dit moment immers wél een enorme markt voor.

Volledig scherm Een riante bagageruimte en de de aanwezigheid van (naar keuze) vier of vijf zitplaatsen maakt de Eletre de meeste veelzijdige Lotus ooit. © Lotus

Eletre is geen Elise: vergeet de oude stempel

Liefhebbers die nu een Lotus van de ‘oude stempel’ rijden, moeten waarschijnlijk even slikken bij de nieuwe Eletre. Met een wagengewicht van gemiddeld 2500 kilo vertegenwoordigt de elektro-SUV een compleet ander gedachtengoed dan bijvoorbeeld de Elise, waarvan de S1-versie hooguit 700 kilo in de schaal legde. Geheel volgens de visie van Lotus-oprichter Colin Chapman, de Britse techneut die het schrappen van kilo’s tot kunst verhief om zijn auto’s sneller en leuker te maken.

Licht is de nieuwste Lotus niet. Alleen zijn batterijenpakket van 112 kilowattuur weegt al meer dan een eerste generatie Elise. Daarmee komt de Eletre volgens zijn makers maximaal 600 kilometer ver op een laadbeurt, wat netjes is voor zo’n enorme auto. Dankzij een modern 800-Volt boordsysteem kan hij bovendien bovengemiddeld snel laden (maximaal 350 kilowatt, Lotus claimt van 10 tot 80 procent acculading in zo’n 20 minuten), maar de talloze accucellen zorgen er ook voor dat je in bochten veel massa voelt doordrukken. Met name in krappe, snelle bochten hebben de voorbanden hun handen vol aan het in goede banen leiden van alle kilo’s.

Volledig scherm Lotus vergaarde faam met vederlichte sportwagens, zoals deze Elise © Lotus

Elke vergelijking met een Elise of Exige móet je verdringen: waar die sportwagens feestelijk tot leven kwamen in een snel genomen haarspeldbocht, loop je in de Eletre veel sneller tegen de grenzen van de natuurwetten aan. De SUV stuurt weliswaar scherp en ligt stevig op de weg, geholpen door vierwielbesturing en actieve onderstelstabilisatie, waardoor de cabine vlakker blijft liggen ten opzichte van het wegdek, maar hij gedraagt zich beduidend prettiger in langer, vloeiender bochtenwerk. Waar je met een Elise vol gas rondjes kunt gaan knallen op het Circuit van Zandvoort, kun je met de Eletre beter soepel naar de kust rijden en de blits maken op de boulevard. Dat heeft de nieuwste Lotus namelijk wél gemeen met zijn vederlichte voorvaders: het is een absolute aandachtsmagneet.

Snel en verrassend ‘voordelig’

Snel? Dat is hij wel: de sterkste versie – de Eletre R – met 900 paardenkrachten (675 kilowatt) sprint volgens zijn bedenkers in 2,95 tellen van 0 naar 100 kilometer per uur. Daarmee moet de Lotus weliswaar zijn meerdere erkennen in de nóg snellere Tesla Model X Plaid (2,6 seconden), maar is hij bijna een halve seconde sneller dan de rapste Porsche Cayenne Turbo GT (3,3 s) – die nog wordt aangedreven door een enorme V8-motor op benzine. Waar zo’n brandstofslurper in Nederland bovendien ruim 300.000 euro kost, begint de prijslijst van de Eletre bij 98.000 euro. Dat is dus, hoe buitenaard ook om dat te zeggen bij dit soort bedragen, verrassend voordelig.

Volledig scherm De Lotus Eletre in de nieuwe, 1 miljard dollar kostende fabriek van het merk in Wuhan, China © Roland Tameling

Voor dat geld krijg je overigens de basisversie van de Eletre, maar die is met 450 kW (ruim 600 pk) nog altijd behoorlijk vlot, met een geclaimde sprint van 4,5 seconden. De Eletre S is er vanaf 124.000 euro: deze heeft dezelfde aandrijflijn als de ‘instapper’, maar krijgt onder meer een luxere aankleding, grotere wielen en zaken als een elektrische achterspoiler. De Eletre R (vanaf 154.000 euro) schiet overigens merkbaar sneller uit de startblokken en is voorzien van een Track Pack die de auto scherper laat reageren en beter laat remmen. Voor alle varianten zegt Lotus dat een topsnelheid van zo’n 260 kilometer per uur mogelijk zou zijn.

Lotus groter dan ooit, dankzij China

Die cijfers slaan eigenlijk nergens op – hoe vaak gebruik je het in het dagelijks leven? Maar in het topsegment van de snelle SUV’s is kracht en snelheid nu eenmaal een belangrijke manier om je spierballen te tonen. Relevanter bij deze auto is hoe moeiteloos je met een Eletre vooruit komt bij normaal gebruik, ook met vijf mensen aan boord, een volle achterbak en eventueel een aanhanger met een maximum (geremd) gewicht van maar liefst 2250 kilo. Die inzetbaarheid en veelzijdigheid zijn aantrekkelijke elementen aan de Lotus: wie dat wil, zou – om een dwarsstraat te noemen – een Elise op een trailer mee kunnen slepen naar het circuit.

Volledig scherm De Eletre laadt vrij snel: volgens Lotus is een maximum laadsnelheid van 350 mogelijk, waarbij je binnen 20 minuten van 10 tot 80 procent acculading bijlaadt © Roland Tameling

Daarmee snap je meteen waarom Lotus voortaan kiest voor luxe, ruime elektrische auto’s. Een Eletre ziet er zo spectaculair uit zoals je hoopt bij een sportwagenmerk (hij heeft wel iets weg van een Lamborghini Urus), maar is wél inzetbaar voor al je dagelijkse taken. Daarbij profiteer je van de beste technologie ter wereld, zit je in een prachtig hightech interieur dat is gemaakt van de mooiste materialen en ben je klaar voor de toekomst dankzij elektrische aandrijving.

Of zijn rijgedrag daadwerkelijk in de buurt komt bij wat Lotus claimt en zou moeten waarmaken op basis van de legendarische merknaam? Dat ontdekken we later dit jaar. Voor een gedegen oordeel was de eerste kennismaking te kort, op de 3 kilometer lange testbaan vlak naast de fabriek in Wuhan. Maar wat deze herontdekking van Lotus in ieder geval duidelijk maakt? Met deze Chinese aanpak wordt het merk – letterlijk en figuurlijk – groter dan ooit.

Volledig scherm De Britse ingenieur Colin Chapman legde in 1948 de basis voor sportwagenmerk Lotus. Hij stond bekend om zijn lichte, aerodynamische modellen © Roland Tameling

