Grotere kans op bon voor hardrijders: vaker mobiele flitskast langs de weg

We zijn op verschillende fronten actief om te bekijken welke maatregelen het meest effectief zijn. Het doel is om de verplaatsbare flitskasten vooral in te zetten op wegen waar structureel te hard wordt gereden en de meeste overtredingen plaatsvinden. Daar waar de verkeersveiligheid dus in het geding is", zegt Marloes van Kessel van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).



Het OM heeft in Groningen en Limburg getest met de mobiele flitskasten. Dat gebeurt sinds mei in Tilburg. De plekken zijn uitgekozen in overleg met de gemeente en de politie. ,,Het gaat om verkeersonveilige situaties vanwege de combinatie van te hard rijden en ongelukken”, zei een Tilburgse gemeentewoordvoerder eerder. De verplaatsbare palen zijn aanvullend op de bestaande dertien vaste flitskasten in de stad.