Handelsoorlog raakt Tesla-fans in China

Rij-impressie Zelfs toerwagen­kam­pi­oen is geïntimi­deerd door deze 720 pk sterke straat-Ferrari

8:59 De Ferrari Pista is het beste en snelste dat Ferrari vandaag de dag te bieden heeft. Minder gewicht, meer aerodynamica, een 720 pk sterke achtcilinder met twee turbo’s en een sprint van 0-200(!) km/u in 6,9 seconden. We reden ermee in de bergen rondom Ferrari’s thuishaven Maranello.