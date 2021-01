Harde kritiek op subsidiebeleid voor elektrische auto's: ‘Jojo-beleid. Te gek voor woorden’

De subsidiepot voor aanschaf van elektrische auto’s in 2021 blijkt al na één dag leeg. Hoewel er door de regering tot 2025 geld is vrijgemaakt om particuliere kopers over de streep te strekken om elektrisch te gaan rijden, faalt het beleid in de praktijk, klaagt de Bovag. ,,Er is een systeem bedacht om het geld te spreiden, maar dat blijkt niet te werken”, aldus de vereniging van garagebedrijven.

Het kabinet moet subsidiegelden voor elektrische auto’s daarom naar voren halen, vindt de Bovag. Per 4 januari 2021 was er van de oorspronkelijke 14,4 miljoen euro die voor dit jaar bestemd was, nog maar 1,1 miljoen euro subsidie beschikbaar. Er was namelijk al 13,3 miljoen euro naar 2020 overgeheveld en toegewezen, waardoor er voor dit jaar nog maar een klein deel overbleef. Per auto is 4000 euro subsidie beschikbaar en het overgebleven bedrag was goed voor omgerekend 275 nieuwe elektrische auto’s. Die aanvragen waren binnen een dag binnen.

,,Het betekent dat iedereen achter het net vist of tot 1 januari 2022 moet wachten”, aldus Bovag-woordvoerder Tom Huyskens. De totale subsidiepot, die tot en met 2025 loopt, telt 252 miljoen euro. De subsidiebedragen lopen steeds verder op. Zo is er in 2024 bijna 40 miljoen beschikbaar. Maar volgens de Bovag is er nu behoefte aan dat geld om de consument over de streep te trekken. Ook moet het kabinet voldoen aan klimaatdoelstellingen, zegt de vereniging.

Jojo-beleid

Huyskens wijst erop dat de komende jaren het aanbod van elektrische modellen toeneemt en de prijzen van nieuwe elektrische auto’s zullen dalen: ,,Dus dan is er minder stimulans nodig.‘’ De branchevereniging zegt echter telkens weer nul op het rekest te krijgen van het ministerie van Economische Zaken. ,,Het ministerie zegt dat het nou eenmaal zo besloten is. Dit is gewoon jojo-beleid. Je houdt een worstje voor en trekt die dan weer terug. Het is te gek voor woorden dat een subsidieregeling die voor een compleet jaar bedoeld was op zou zijn, terwijl er nog geld op de plank ligt.” De branchevereniging zegt continu aan de bel te trekken. ,,Laten we hopen dat een nieuw kabinet er anders over denkt.”

