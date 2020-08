Hartje zomer maar bijna een half miljoen auto’s nog op winterbanden

De controle vond plaats op donderdag 30 en vrijdag 31 juli, toen de thermometers in het hele land de 30 graden Celsius passeerden. Controleurs van Bovag bekeken 1658 auto’s op grote parkeerplaatsen in Breda, Roosendaal, Arnhem/Duiven, Amsterdam en Utrecht. 88 voertuigen bleken uitgerust met winterbanden. Het rubber daarvan is zachter en het profiel heeft speciale groefjes, zodat de band goede grip heeft bij koude omstandigheden en op een besneeuwd wegdek. Bij hoge temperaturen zorgt de winterband juist voor een langere remweg, minder grip, meer slijtage, meer afrolgeluid en een hoger brandstofverbruik. De rolweerstand van het zachte rubber op het warme wegdek is immers hoger en het is dan ook ronduit onverstandig om bij hoge temperaturen met winterbanden onder de auto te blijven rijden.

Veel oude, kleine auto’s

Het resultaat van 5,3 procent is geen verbetering ten opzichte van hetzelfde onderzoek een jaar eerder -destijds bij temperaturen van 40 graden. De toename van het totale Nederlandse wagenpark sindsdien zorgt er wél voor dat het percentage nu correspondeert met een iets hoger absoluut aantal van bijna een half miljoen personenauto’s dat hartje zomer op winterbanden rijdt. Twee jaar geleden bedroeg het aandeel 5,7 procent. Opvallend in dit onderzoek was dat in Utrecht en Amsterdam bijna zeven procent van alle gecontroleerde auto’s op winterbanden bleek te rijden, terwijl dat in Breda en Roosendaal vier procent was. Verder viel op dat veel oude, kleine auto’s van winterbanden waren voorzien en dat veel auto’s niet alleen verschillende merken, maar ook afwijkende types banden gemonteerd hebben. Bijvoorbeeld zomerbanden op de vooras en winterbanden op de achteras.

Vierseizoenenbanden

Een winterband is optisch te herkennen aan de vele kleine groefjes op het loopvlak. Daarnaast staat er op de zijkant vaak een commerciële benaming die klip en klaar duidt op het seizoen waarvoor de band bedoeld is: ‘Snow’, ‘Winter’, ‘Polar’. De controleurs van Bovag namen ook veel vierseizoenenbanden waar en dat is voor de gemiddelde Nederlandse automobilist waarschijnlijk een ideale oplossing. Met een hoogwaardige vierseizoenenband is het mogelijk om veilig (genoeg) te rijden in de zomer én winter, zonder dat daarvoor elk halfjaar de banden gewisseld moeten worden. Voor echte veelrijders en fanatieke wintersporters is de aparte zomer- en winterband nog altijd het beste alternatief. Veel Nederlanders kiezen er echter voor om helemaal geen winterbanden te monteren en dat is de afgelopen winters dankzij het opwarmende klimaat in veel gevallen ook een prima keus gebleken.

