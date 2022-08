Hartje zomer, maar toch glad op de weg? Politie waarschuwt ervoor na incident in Utrecht

Column Zakkenrol­lers verpestten de vakantie en het middagje markt van Marieke: ‘Ze stelen niet alleen je spullen’

Wat een leuke Interrail vakantie had moeten worden, mondde jaren geleden uit in een deceptie wegens zakkenrollerij in het Spaanse Granada. Op een pleintje vroeg een jongen mij de weg. Ik hielp hem en even later waren onze tassen met onze paspoorten en treintickets weg.

