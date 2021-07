Hebben code oranje of rood consequenties voor je autoverzekering?

Zes van de tien Nederlanders gaan met de auto naar het buitenland op vakantie. De belangrijkste reden: flexibiliteit bij veranderende coronamaatregelen. Toch is maar liefst 75 procent van hen niet goed op de hoogte van de dekking van zijn autoverzekering bij code oranje of rood op de vakantiebestemming.

Dit blijkt uit representatief onderzoek van vergelijkingssite Independer, uitgevoerd door onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Ook biedt de pechhulpverzekering niet altijd dekking bij verscherpte coronamaatregelen, zo blijkt. Maar liefst 52 procent van de automobilisten die vakantie vieren in het buitenland zegt helemaal niet te weten hoe het zit met de voorwaarden van de autoverzekering, als ze door een land rijden met strengere coronaregels.

Nog eens 24 procent denkt zelfs dat aangescherpte coronamaatregelen consequenties hebben voor de dekking. “Dit is een hardnekkig misverstand dat wij vaak horen”, zegt Menno Dijcks autoverzekering-expert bij Independer. “Wij denken dat dit komt omdat er wél allerlei restricties zijn op de reisverzekering als je in het buitenland bent terwijl coronamaatregelen strenger worden. Maar op de dekking van autoverzekering hebben coronamaatregelen geen enkele invloed. Dat staat natuurlijk los van de vraag of het verstandig is om door code oranje - of code rood gebieden te rijden.”

Onduidelijkheid

Volgens Independer is het wel van belang om rekening te houden met eventuele pechhulp. Bij verscherpte coronamaatregelen kan de geboden hulp beperkt worden tot advisering. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 71 procent van deze groep vakantiegangers een pechhulpverzekering heeft afgesloten die ook in het buitenland geldt. Bij veel mensen is er onduidelijkheid over de dekking van deze verzekering. Zo zegt een op de vijf mensen uit deze groep niet te weten of zijn auto gerepatrieerd wordt naar Nederland als deze niet direct te repareren is. Ook weet 43 procent niet of de voorwaarden veranderen in een gebied waar code oranje of rood geldt. Bovendien zegt 36 procent niet te weten dat ze ook per vakantie een losse pechhulpverzekering kan afsluiten. Nog eens 18 procent denkt zelfs dat dit niet kan.

Disclaimers

,,Corona heeft geen directe invloed op de voorwaarden van pechhulp, maar sommige aanbieders plaatsen wel disclaimers bij hun producten", aldus Dijcks. ,,Als weghulpdiensten in een land niet goed kunnen functioneren door aangescherpte coronamaatregelen, dan kan de dienstverlening minder goed zijn dan normaal. In sommige gevallen zal de pechhulpdienst alleen nog advies kunnen bieden, zonder nog directe assistentie te kunnen leveren”, zegt Dijcks. Hij adviseert mensen die in rijden zich vooraf op de hoogte te stellen van de eventuele beperkingen.

Dijcks vindt het zonde dat niet iedereen weet dat hij per vakantietrip een losse pechhulpverzekering kan afsluiten. ,,Als je één keer per jaar met de auto naar het buitenland gaat, is een pechhulpmodule bij je kortlopende reisverzekering vaak de beste keus. Maar maak je meerdere buitenlandtripjes, dan zijn die losse verzekeringen meestal duurder dan een doorlopend pakket.” Dijcks ziet ook dat mensen regelmatig dubbel verzekerd zijn omdat ze zowel in hun reisverzekering als in hun autoverzekering een pechhulpmodule hebben. ,,Wij raden mensen aan dit goed te checken. Anders is het natuurlijk zonde van je geld.”

