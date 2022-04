Heel Talpa komt bij Jeroen (35) over de vloer voor een bijzondere auto: ‘Ook voor films komen ze bij mij’

Zo noemt Jeroen Tokmetzis ook zijn klanten: avonturiers. Als je bij hem een oldtimer huurt, staat je sowieso een bijzondere rit te wachten. Eentje doorspekt met nostalgie en een roes van vrijheid. De 35-jarige Utrechter is met zijn verhuur van oldtimers marktleider in Nederland, ook als het gaat om trouwvervoer.



Stellen die in het huwelijksbootje stappen, stappen ook geregeld in een oldtimer van Jeroen Tokmetzis. Een Volkswagen Kever, een Mini, een MG, een Porsche, een Ford Mustang of zelfs een Lelijk Eendje. Er staan er genoeg, zo’n vijftig alles bij elkaar.